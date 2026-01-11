Vedení soutěže neuvedlo jméno hráče, kterého chtěl kapitán německých mistrů světa a Evropy napadnout, podle médií šlo o slovinskou hvězdu Luku Dončiče. Oba hráči se špičkovali už během zápasu. Podle ESPN Dončič v jednu chvíli Schröderovi řekl, že „měl tu smlouvu podepsat“.
Schröder v roce 2021 dostal od Lakers údajně nabídku na prodloužení kontraktu o čtyři roky za 84 milionů dolarů, ale překvapivě ji odmítl. Pak se dohodl s Bostonem na ročním angažmá „jen“ za 5,9 milionu dolarů. Schröder v minulosti opakovaně popřel, že by takovouto nabídku dostal.
Provokace Dennise Schrödera namířené na Luku Dončiče během utkání s Lakers:
Kvůli trestu přijde o nedělní zápas s Houstonem, pondělní utkání právě s Lakers a středeční duel proti New York Knicks. Během trestu nebude pobírat mzdu.
Dvaatřicetiletý Schröder nastupuje v NBA dvanáctou sezonu a má průměr 13 bodů a 5,7 asistence.