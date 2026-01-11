Schröder vábil Dončiče u šaten k pěstnímu souboji, třikrát si za to nezahraje

Dennis Schröder dostal v NBA zákaz startu ve třech zápasech za pokus o napadení soupeřova basketbalisty v prostoru u šaten. Incident se odehrál 28. prosince poté, co Sacramento Kings podlehli 101:125 bývalému Schröderovu týmu Los Angeles Lakers.
Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers si v zápase se Sacramento Kings kryje...

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers si v zápase se Sacramento Kings kryje míč, na chybu čeká Dennis Schröder. | foto: CTK / AP / Jessie Alcheh Profimedia.cz

Dennis Schröder střílí trojku v utkání s Houstonem.
Jamal Murray z Denver Nuggets se blíží k bránícímu Dennis Schröderovi ze...
Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder najíždí do obrany Sacramento...
Austin Reaves se snaží projít do koše přes Dennise Schrödera.
Vedení soutěže neuvedlo jméno hráče, kterého chtěl kapitán německých mistrů světa a Evropy napadnout, podle médií šlo o slovinskou hvězdu Luku Dončiče. Oba hráči se špičkovali už během zápasu. Podle ESPN Dončič v jednu chvíli Schröderovi řekl, že „měl tu smlouvu podepsat“.

Schröder v roce 2021 dostal od Lakers údajně nabídku na prodloužení kontraktu o čtyři roky za 84 milionů dolarů, ale překvapivě ji odmítl. Pak se dohodl s Bostonem na ročním angažmá „jen“ za 5,9 milionu dolarů. Schröder v minulosti opakovaně popřel, že by takovouto nabídku dostal.

Provokace Dennise Schrödera namířené na Luku Dončiče během utkání s Lakers:

Kvůli trestu přijde o nedělní zápas s Houstonem, pondělní utkání právě s Lakers a středeční duel proti New York Knicks. Během trestu nebude pobírat mzdu.

Dvaatřicetiletý Schröder nastupuje v NBA dvanáctou sezonu a má průměr 13 bodů a 5,7 asistence.

Rassat ovládl slalom v Adelbodenu a slaví druhý triumf ve Světovém poháru

Francouzský lyžař Paco Rassat po triumfu ve slalomu v Adelbodenu.

Francouzský lyžař Paco Rassat vyhrál slalom Světového poháru v Adelbodenu. Pro druhý úspěch v kariéře si dojel před norskou dvojicí Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen.

11. ledna 2026  14:46

Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko

Hlavní postava vítězného týmu Hubert Hurkacz.

Tenisté Polska porazili ve finále United Cupu smíšených týmů Švýcarsko 2:1 na zápasy a vybojovali první titul. O triumfu kapitána Mateusze Terczynského rozhodli v závěrečné čtyřhře Jan Zieliňski a...

11. ledna 2026  14:33

