Nymburk dostal košem, na Riverse už nemá páku. Trefí jackpot s Routtem?

Čtyřiadvacetiletý Routt, který vyrostl na 211 centimetů, hrál naposledy druhou tureckou ligu. V Evropě působí od loňska.

„V průběhu sezony jsme pociťovali potřebu posílit pod košem a hledali jsme vhodné řešení. To se naskytlo až nyní. Vyhlédli jsme si zajímavého mladého pivota, který by měl do naší hry přinést sílu v soubojích pod košem. Má za sebou dobrou sezonu ve Slovinsku a dařilo se mu i v druhé turecké lize, která má také vysokou kvalitu,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Šestadvacetiletý Rivers po příchodu z maďarského celku Kaposvár KK vydržel v Nymburce pět měsíců. Odehrál 18 ligových zápasů s průměry 8,1 bodu a 5,3 doskoku. V Lize mistrů byl třetím nejlepším střelcem týmu s 11,5 bodu na utkání.