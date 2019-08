Hvězdný pivot Cousins se zranil a může přijít o celou sezonu NBA

Devětadvacetiletý čtyřnásobný účastník Utkání hvězd doplatil podle zámořských médií na srážku s protihráčem a v ohrožení je jeho očekávaná spolupráce s LeBronem Jamesem a staronovým spoluhráčem Anthonym Davisem.

Cousins přišel do Lakers jako volný hráč po roce stráveném v Golden State, kde o velkou část sezony přišel kvůli přetržené achillovce, v závěru ročníku zase laboroval se stehenním svalem. Předtím působil s Davisem v New Orleans a téměř sedm let v Sacramentu, které si jej v roce 2010 vybralo jako pětku draftu. Za devět sezon v NBA si Cousins drží průměry 21,2 bodu a 10,9 doskoku na zápas.