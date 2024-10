Debut zlých snů. Murray si v prvním zápase po přestupu zlomil ruku

Dejounte Murray (5) z New Orleans Pelicans se v zápase s Chicago Bulls prosmýkl kolem Jalena Smithe. | foto: Stephen Lew, AP

Zranění Murray utrpěl zhruba dvě a půl minuty před koncem zápasu, když upadl poté, co ho při střele za tři body fauloval Zach LaVine. Následně osmadvacetiletý rozehrávač proměnil dva ze tří trestných hodů a ještě více než minutu hrál, než vystřídal. Po zápase s novináři nemluvil.

„Říkal, že to s rukou není dobré. Snad nebude mimo hru moc dlouho,“ uvedl jiný rozehrávač New Orleans C. J. McCollum.

Murray přišel v létě z Atlanty, kde byl spoluhráčem Víta Krejčího. Za Hawks nastupoval dvě sezony, předtím strávil v NBA pět let v dresu San Antonia. Předloňskému účastníkovi Utkání hvězd běží čtyřletá smlouvu na 120 milionů dolarů (2,8 miliardy korun).