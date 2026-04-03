Dehonestuje basketbal, tvrdí federace o Hrubém. Je to osobní, brání se šéf Ústí

„GM Slunety Ústí nad Labem kontinuálně dehonestuje jednotlivce nejen z řad rozhodčích emotivními a fakty nezatíženými vyjádřeními v médiích. Takový přístup je ve vyspělé společnosti i v soutěži, která má jasná pravidla, s nimiž každý klub podáním přihlášky do soutěže souhlasí, neakceptovatelný,“ stojí ve společném prohlášení.
První muž Slunety mluvil třeba o tom, že instagramový profil cz.basketbal je uspávání hadů. „To je obrovská tragédie, trhá mi to srdce, když vidím, jaký má basketbal potenciál,“ řekl. „Jediným řešením je výměna marketingového oddělení a najmutí výrazné osobnosti a ambasadora ligy, který bude mít 100 až 200 tisíc.“
Hlavně se ovšem v podcastu obul do rozhodčího Balouna, kterého kritizoval už na síti X. „Je mi ho upřímně líto. On je dlouhodobě jedním z nejhůře vnímaných rozhodčích jak mezi hráči, tak i diváky. A stále se snaží z toho nějak vyhrabat,“ kritizoval. „Bohužel mu to ale nejde. Z toho všeho pramení věci, které může vymyslet jenom on, a celou situaci to vždy jenom zhorší. Čím víc se snaží, tím větší kiksy dělá a vždycky vyhraje mistrovství světa v té největší blbosti v sezoně.“
Hrubého dopálilo, že ho Baloun vykázal z haly v zápase v Písku, kde ho zkritizoval za to, že povolil výměnu hráčů na trestných hodech. Haiblíka po Peckově faulu nahradil specialista na šestky Šlechta.
„Všichni víme, že Johny (Haiblík) má ty šestky takové nahoru dolů, tekla mu trochu krev ze rtu, tak tam poslali místo něj šestkaře. Já na rozhodčího tlesknul a řekl jsem mu, že tohle se mu vrátí. Najednou vidím, jak jde k pořadateli a říká mu, že musím odejít,“ popisoval Hrubý.
Podle něj šlo o osobní rovinu. „Opravdu se nic nestalo, to se pak Honza Baloun nemůže divit, že ho natřu do novin nebo na Xku, protože já se budu bránit. Nezachoval se dobře a pokud to udělá znovu, budu se bránit zase. Tohle by neměli dělat lidé, kteří pískají nejvyšší soutěž!“
Protistrana to ale viděla jinak. „Rozhodčí Baloun dal pokyn k vyvedení Tomáše Hrubého z haly z důvodu jeho pokračujícího urážlivého a společensky neakceptovatelného chování,“ píše se ve společném prohlášení basketbalové federace a asociace rozhodčích.
Balouna se basketbalové vedení zastalo. „Patří dlouhodobě ke špičce basketbalových rozhodčích v České republice. Posledních pět sezon se podle dat referee coachů pohybuje mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými sudími v NBL. O tom svědčí mimo jiné i jeho delegace na utkání evropských pohárů FIBA. To jsou fakta, která nelze zkreslit emocemi či jakýmikoli osobními antipatiemi.“
Hrubý přispěchal s reakcí na reakci ČBF. „Důrazně se vymezuji na část, kde je popsáno mé chování během zápasu jako urážlivé a společensky nepřijatelné. Toto je nepravda z úst pana Balouna z důvodu osobní roviny vůči mně, která je dlouhodobá,“ uvedl na síti X kandidát na ústeckého primátora za ANO. „Zároveň chci poděkovat za větší a větší podporu od basketbalové veřejnosti v boji za lepší vedení sportu, který máme všichni tak rádi.“
Funkcionář už loni v létě vzbudil pozdvižení svými útoky na rivala Děčín, který nazval sektou a jeho hru označil za psychopatismus. Teď veřejně vyzval předsedu Asociace ligových klubů Tomáše Kotrče a předsedu ČABR Roberta Vyklického ke společné diskusi v podcastu na ČT sport.