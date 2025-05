„Já osobně nechápu, proč se o třetí místo hraje. Podle mě to není vůbec nikde, jen tady u nás. Nevím, z jakého důvodu. Je zbytečné tu sérii hrát, trápí se úplně všichni,“ kroutil hlavou kouč Válečníků poté, co pondělní první boj ztratili doma před tisícovkou fanoušků 74:89.

Olomoucko dře nadplán a prožívá euforické play off, potrápilo i Nymburk a očekávané vyřazení ho nezdrtilo. Zato Děčín schytal knokaut od Brna, semifinále ztratil stejně jako loni podle nejčernějšího scénáře – v koncovce sedmé bitvy. Grepl cítil, že to zanechalo šrámy na těle i duši.

„Podepsalo by se to i na mnohem vyspělejších týmech. Motivace z mého pohledu chyběla. Měli jsme s ní problém. Tohle nechce absolvovat vůbec nikdo,“ zopakoval kouč, který Armex dotlačil ke dvěma ligovým stříbrům i triumfu v poháru. „Fyzicky jsme na tom byli dobře, ale mentální stránka je alfa a omega všeho.“

Děčínští fanoušci sledují první zápas série o bronz s Olomouckem.

Vypnout mód zklamání není snadné. „Nechci hledat výmluvy, hrajeme o třetí místo a musíme semifinálové vyřazení hodit za hlavu. Ale všichni víme, že to úplně nejde,“ doznal děčínský rozehrávač Lukáš Feštr. „Nehráli jsme dobře, ale určitě jsme bojovali a rozhodně jsme nic nevzdali. Ale byly úseky v utkání, kdy jsme hráli ve veliké křeči.“

I novozélandský střelec Isaac Davidson tvrdil: „Myslím, že jsme nehráli s žádnou hrdostí, bylo to hluboko pod naším standardem. Musíme vyhrát v hale Olomoucka, protože tohle by neměl být náš poslední zápas před našimi diváky. Dlužíme jim to!“

Fanoušci i tak poražené vytleskali. Skandovali jméno klubu. Jako by se už loučili. Pro jistotu, kdyby ani čtvrteční partie na půdě soupeře nevyšla a série už se v neděli do Maroldovky nevrátila. „Přišla zase plná hala, je trošičku zklamání, že jsme lidem nedokázali dát výhru,“ litoval Grepl. „Když jsem viděl hráče v přípravě na zápas, politicky řečeno to nebylo nic moc. Vím, čím si prochází, takže mají můj kredit, jak to zvládli. Zvednout se po tak těžké sérii s Brnem? Ukázali válečnické srdce.“

Ovšem aby to nezapadlo: Olomoucko hrálo dobře a s energií. „Má výbornou sezonu a skvělého kouče Hipshera, kterého jsem volil Trenérem roku. Jeho hráči ukázali obrovskou vyspělost na to, jak jsou relativně mladí,“ smekl Grepl. „My nebyli jediní, koho přivedli do problémů, poznala to i Opava a Nymburk, kterému nedali nic zadarmo.“

Děčínský trenér Tomáš Grepl

Válečníci se zkusí jako obhájci bronzu zmobilizovat, to je jejich silná stránka. A sérii ještě zdramatizovat. „Ve čtvrtek to může, ale nemusí být poslední zápas v sezoně, necháme na palubovce všechno. Doufáme, že se nám povede do hry víc dostat lídry týmu,“ nadnesl trenér recept, jak kurýrovat bolavá srdce.

Touha po medaili zase třeba o píď vzroste. Vždyť i Feštr po porážce hlásil: „Hraje se přece o placku, a tu placku chceme!“