Vítězný thriller. Pro diváky lahodný zápas, pro nás stres,“ říká Válečník Kroutil

„Na Slavii jsme měli famózní začátek, ale pak jsme si začali trochu myslet, že to půjde samo a domácí nás ve druhé čtvrtce jednoznačně přehráli. Neskutečnou bojovností a zlepšenou střelbou jsme dokázali zápas dostat alespoň do prodloužení a to už byla bavlnka. Dostali jsme do vedení a už jsme to nepustili,“ byl spokojený děčínský kouč Tomáš Grepl.

Finiš základní hrací doby nabídl velké drama. Slavia dvě minuty před koncem vedla 67:61, v poslední minutě ale získal Američan Walton míč a snížil na 67:63. Na druhé straně Rožánek trefil jen jednu šestku, naopak Nichols ukázal pevné nervy a trojkou upravil na 68:66. Po oddechovém čase selhal Rožánek při šestkách úplně, neproměnil ani jednu a Josipovič vyrovnal na 68:68. V prodloužení se pak domácí sesypali definitivně, uhráli v něm pouze dva body.

„Vyhrál spíš šťastnější než lepší, ale to asi každý viděl. My jsme bohužel měli střelbu z tříbodové vzdálenosti 3/30, v posledních devadesáti vteřinách jsme netrefili pět šestek. Když utáhnete Děčín na 68 bodů, ale nedáte doma víc než 70, to je pak prostě těžké vyhrát,“ krčil rameny kouč Slavie Pavel Beneš.

Válečníkům chyběli kvůli zranění kapitán Tomáš Pomikálek i pivot Petr Macháč, za výhrou Armex táhnul Matěj Svoboda, který nasázel 23 bodů, Josipovič přidal 16, Nichols 15. „Byl to divácky hodně atraktivní zápas, přece jenom srovnat šestibodové manko takhle minutu a půl před koncem, to nebylo nic jednoduchého. Takže pro diváka to bylo až lahodné, ale pro nás velice stresující. Škoda, že jsme nehráli zápas jako první čtvrtinu, ale vítězství se počítá,“ oddechl si děčínský křídelník Filip Kroutil.

V sobotu Armex hostí poslední Hradec Králové.