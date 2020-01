Tři z osmi hráli pod svými možnostmi, káral ústecký kouč Pištěcký

„Měli jsme dobrý úsek, kdy jsme soupeře zaskočili, ale Olomoucko ukázalo, že je velmi kvalitní i bez Douglase. Soupeř postavil od začátku zónovou obranu, a nám chvíli trvalo, než jsme zjistili, co si máme počít. Z toho pramenily triviální ztráty, které nás stály dost bodů. Pak se naše hra zlepšila, ale v koncovce jsme to nezvládli,“ litoval děčínský kouč Tomáš Grepl.

Selhala i Sluneta, doma podlehla Svitavám 69:76 a je šestá. „Pro nás je to druhá těžká domácí porážka během dvou neděl. Jako přes kopírák. Nedostaneme tolik bodů, ale nedokážeme se prosadit přes obranu, kterou mají Pardubice i Svitavy velice dobrou,“ uznal ústecký trenér Antonín Pištěcký.

„Soupeř byl hodně agresivní, ale my odehráli 1. poločas velice slušně. Ve 2. půli už jsme se s agresivní obranou nedokázali vyrovnat. Je pravda, že i my je donutili ke spoustě chyb, ztráty 21:24, to jsou pro oba trenéry šílená čísla,“ kroutil hlavou Pištěcký. A postěžoval si na marodku.

„Hodně nám chybí Fait a David. Nemá cenu chodit kolem horké kaše, je fakt, že jsme utkání odehráli v osmi lidech, z nichž tři zahráli výrazně pod své možnosti. A nebylo kam sáhnout.“