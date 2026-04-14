Děčín Randa propustil, Ústí ho bere. Pomůže nám dojít daleko, věří šéf Slunety

„Může chybět i pár týdnů, i proto jsme využili toho, že Ahmad je volný. Chceme být co nejsilnější v play off a on nám k tomu pomůže,“ věří ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Sedmadvacetiletého Randa získal Děčín loni v prosinci, ale v týmu dlouho nevydržel. Po sérii porážek ho klub před pár dny, těsně před startem play off, společně s dalším Američanem Davisem propustil. Důvodem měl být chybějící válečnický drajv i chemie v kabině, kouč Tomáš Grepl Randovi dlouhodobě vyčítal slabší kondici.
„Nevracel bych se k tomu, kde a jak hrál. My jsme ho sledovali delší dobu, trenér ho měl vyhlédnutého už před sezonou, ale tehdy jsme se rozhodli jít jinou cestou. Teď mu chceme dát šanci, věříme, že u nás naplno rozvine svůj potenciál,“ je přesvědčený Hrubý.
V dresu Válečníků sbíral 202 centimetrů vysoký hráč v průměru 5,7 bodu, 4,7 doskoku a 1,4 bloku. Dříve působil v NCAA na univerzitách Memphis, Milwaukee a Oregon State, pak si zahrál v mexickém Cabaleros de Culiacan i uruguayském Goes Montevideo. V Evropě působil ve Finsku v týmu Basket Kotka, v bulharském Spartaku Pleven i v rumunském CSU Sibiu. Všude patřil hlavně mezi elitní blokaře.
„Nebudu lhát, že jsme využili i toho, že Ahmad už byl v Česku, takže náklady na něj nebyly tak vysoké. Rozhodně kvůli tomu nenavyšujeme rozpočet, během sezony jsme nějaké peníze ušetřili. A myslíme si, že Rand je další dílek do skládačky, abychom v play off došli co nejdál,“ tvrdí Hrubý.
Sluneta přivedla v letošní sezoně už třetího hráče, který dříve působil v Děčíně. Před sezonou pivota Adama Pecháčka, v listopadu křídelníka Isaaca Davidsona z Nového Zélandu a nyní i Randa. Nejen proto bude sobotní ligové derby v Děčíně ještě šťavnatější než jindy. Sluneta už má před závěrečným kolem nadstavby jisté čtvrté místo, ale pokud aktuálně sedmé Válečníky porazí, pošle je do předkola play off.