Děčín je ve čtvrtfinále, Houser viděl drajv. My si derby vyříkáme, supěl Hrubý

A také nevyřízené účty z loňska, kdy Armex se stejným soupeřem vypadl v sedmém zápase semifinálové série. „To už je pryč, tohle bude nová série na čtyři vítězné. Když budeme hrát jako proti Ústí, určitě máme šanci,“ věří děčínský generální manažer Lukáš Houser.
Těsně před rozhodující fází sezony se nebál říznou do mdlého týmu, kterému chyběl drajv, propustil Američany Davise s Randem a angažoval ukrajinského bijce Bjelikova. A v derby s ústeckým rivalem byli Válečníci jako vyměnění. „Musím říct, že jsme to odmakali, oddřeli, skákali po míči. Viděl jsem drajv. I kdyby to nedopadlo, tak přesně takhle chceme hrát,“ chválil Houser.
Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek
Rozehrávač Dawes zazářil 34 body, benjamínek Marek Houška přispěl devíti body a stoprocentní bilancí trestných hodů; proměnil všech šest pokusů. „Byl opravdu výborný. Hrál, když se to lámalo, dal strašně důležité šestky. V jeho věku klobouk dolů,“ smekl šéf před šestnáctiletým talentem.
Novic Bjelikov sice nebodoval, ale Děčín ho bral hlavně na černou práci. „A tu odvedl. Plnil přesně to, co jsme něm chtěli. Běhal, bojoval, přinesl energii do týmu.“
Přímo do čtvrtfinále se nakonec Armex probil na úkor Písku, který kvůli porážce s Pardubicemi v minitabulce tří týmů se stejnou bilancí spadl pod Opavu i Děčín a musí do předkola.
Ústí už mělo jisté čtvrté místo a půjde na pátou Opavu. „Šla hodně nahoru, ale my zkusíme vytěžit maximum z toho, že začínáme doma. Bude to řežba, chceme jít dál,“ velí šéf Slunety Tomáš Hrubý.
Za výkon v derby svolává tým na kobereček. „Takhle se rozhodně prezentovat nechceme, mám velké výhrady. Nechám si pro sebe, co konkrétně mi vadilo, v klubu si to vnitřně vyřešíme. A určitě se takové výkony opakovat nebudou,“ slibuje Hrubý.
Facka v derby by ústecký vstup do čtvrtfinále ovlivnit neměla. „Věřím, že ne. Kluci se z toho oklepou. Všichni víme, že teprve teď začíná ta pravá soutěž.“
Ještě dvě kola před koncem nadstavby bylo ve hře, že by se arcirivalové Ústí a Děčín mohli potkat ve čtvrtfinále ligy, teď by na El Nordico reálně mohlo dojít až ve finále. „Kdyby to vyšlo, asi bychom byli všichni rádi,“ usmál se Houser.