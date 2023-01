Válečníky před domácím pohárem probouzela týmová řeč. Ústí je na vlně

„Slavia hraje v domácím prostředí velmi dobře a my jsme v posledních dvou utkáních nepodali kvalitní výkony, což chceme změnit co nejrychleji. Přestože nám chybějí dva klíčoví pivoti, stále máme dobrý tým a každý soupeř se proti nám hecuje, chce podat co nejlepší výkon. Po sobotní porážce s Hradcem Králové jsme měli týmovou řeč, koukli se na video a věřím, že na Slavii vybojujeme postup čtvrtfinále poháru,“ je přesvědčený děčínský křídelník Ty Nichols.

Sluneta jde do pohárového osmifinále ve skvělém rozpoložení, v lize vyhrála posledních pět zápasů a vyšplhala už na 5. místo. Naposledy zdemolovala doma Ostravu 104:70.

„Musím říct, že za dobu, kterou tady v Ústí působím, jsme asi neměli lepší konzistentní výkony v obraně i na útočné polovině. Z naší strany to byl 40 minut velmi solidní basketbal i přesto, že jsme hráli s kvalitním soupeřem. Už před utkáním jsem říkal, že Ostrava si zaslouží obrovský respekt za to, jak poslední dobou hraje, ale je vidět, že my hrajeme ještě o něco lépe. Bylo to pro nás důležité vítězství, ale jedeme dál,“ neusíná na vavřínech ústecký kouč Jan Šotnar.

Nepodcenit druholigového soka, to bude asi největší úkol Slunety v pohárovém osmifinále na palubovce Sokola pražského. „Uvědomujeme si, že jdeme do zápasu jako favorit. Pokud budeme hrát koncentrovaně a s tak velkou energií jako v posledních ligových utkáních, měli bychom postoupit,“ věří ústecké křídlo Vojtěch Zajíc.