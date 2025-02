Další derby radši ne. V Bratislavě by to bez fandů nemělo náboj, tuší Pecka

„Myslím, že s Děčínem hrajeme už dost, v poháru bych ho potkat nemusel,“ vrtí hlavou ústecký kapitán. Válečníkům by se rád vyhnul navzdory báječné letošní bilanci, Sluneta v lize arcirivala porazila už třikrát. „Ale tohle by zase bylo jiné hřiště, jiné území i prostředí,“ upozorňuje ústecký lídr.

Sluneta vstoupí do pohárového Final 8 bitvou s domácím Interem, Děčín vyzve Levice. Pokud oba severočeské týmy zvítězí, potkají se v semifinále. A když oba prohrají, narazí na sebe v zápase o umístění.

„Derby na neutrální půdě by až tak zajímavé nebylo, chyběli by tomu fanoušci, kteří tomu dávají to extra. Možná by nemělo ani tak velký náboj, jako když hrajeme doma nebo v Děčíně,“ zamýšlí se trenér Slunety Tomáš Reimer.

Postoupit přes Inter Bratislava snadné nebude, domácí jsou favorité. „Vyfasovali jsme skoro nejtěžšího soupeře, Inter má dobré zahraniční hráče, kteří jsou zvyklí hrát 38 minut za zápas. Snad se dokážeme zdravě naštvat a ukážeme dobrý výkon, jako jsme to předvedli už několikrát v této sezoně,“ přeje si kouč vicemistra.

Děčín už pohárovou trofej ve své vitríně má, Ústí zatím chybí. „Ale moc nad tím nepřemýšlíme. Abychom mohli mít nějaký pohár, museli bychom vyhrát dvě utkání. Soustředíme se zatím na první. Na trofeje nehrajeme, důležité pro nás je zlepšit výkony, které v poslední době nebyly dobré.“

Tomáš Vyoral (v modrém) z Ústí nad Labem přihrává přes tři děčínské obránce.

Ani kapitán Pecka zatím nekouká dál než na první, čtvrteční zápas s Interem. „Měli bychom všechno vsadit na jednu kartu, vyhrát ten první zápas, pak se uvidí,“ nechce předbíhat.

Turnaj startuje ve čtvrtek, kromě Děčína a Ústí do něj vstoupí i Opava duelem s Handlovou a favorit Nymburk potká Nitru. V pátek se hrají semifinále a zápasy o páté až osmé místo, finále i bitva o bronz jsou na programu sobotu.