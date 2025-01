Šéfové rivalů o návštěvách: Basket má potenciál, potřebuje nové haly

Čím to, že sever Čech je mekkou českého basketbalu?

Hrubý: Jsem obrovsky rád, že jsou dva kluby kousek od sebe. V Děčíně mají jen basket, my navíc volejbal, fotbal, hokej. Oba kluby z přízně těží maximum. Fanoušky to baví, jsou v tom emoce.

Houser: Dost často jdou návštěvy ruku v ruce s výsledky a úspěšností týmu a oddílu. Za druhé je to dáno i tradicí klubů a za třetí také jejich dobrou prací.

Mít neomezenou kapacitu, kolik lístků byste na top zápas prodali?

Hrubý: Kdybychom Děčín v play off potkali znovu, tak 3 500.

Houser: Máme zkušenost z roku 2015, kdy přišlo na naše první finále s Nymburkem na zimák skoro pět tisíc lidí. Na sedmý zápas proti Ústí by tři čtyři tisíce dorazily.

Jací jsou vaši fanoušci?

Hrubý: Skvělí, naučili se chodit. Nechci zvelebovat jen derby, na to plnili halu i před deseti lety, ale u nás teď jsou návštěvy konstantně vysoké třeba jako na fotbalové Slavii.

Houser: Jsou super. A basketbalu už znalí. Dost z nich mu rozumí, protože na něj chodí roky. Náročnost je jasná. Jsou zvyklí, že vyhráváme, poslední roky jsme byli nahoře. A když se něco povede, slyšíte hlasy, že je najednou všechno špatně. Samozřejmě ne od všech. Když zápas graduje, jsou opravdu hodně vášniví. Někdy jsou studenější, když je studenější hra, ale to je všude.

A jací jsou fanoušci rivala?

Hrubý: Úplně rozdílní, ale nechci do ničeho píchat. Naši jdou spíš po sportovní stránce. Každý máme jinou klubovou kulturu.

Houser: Trošičku odlišní. Když jsem v Ústí hrával, byli studenější. Ale jak je Ústí nahoře, jeho fanoušci začínají být podobní našim.

Ústí předstihlo Děčín v průměrné návštěvnosti, čím to je?

Hrubý: Je to průlom, ale daný i omezením děčínské haly, která není nafukovací jako naše. Náš a děčínský level je stejný a jsme rádi, že jsme součástí největších zápasů ligy.

Houser: Je to podle mě jen v tom, že mají o trošku větší halu.

Opava je s průměrem skoro 1 800 diváků odskočená, čím to?

Hrubý: Určitě halou, je v naší lize nejhezčí, euroligový level. Basketbalová kultura tam má kořeny, diváci jsou skvělí, a když Opava vyhrála titul, naučili se chodit.

Houser: Jednoznačně halou. Mít takovou my s Ústím nebo i ostatní, taky bychom měli průměr vyšší.

OVACE VE STOJE. Děčínští basketbalisté doma v říjnu udolali Nymburk.

Jak zvýšit návštěvnost NBL?

Hrubý: Ovlivňuje ji velikost hal i práce s fanoušky. My jsme specifický klub, spíš domácí, Děčín udává trend, co se týká nějakých aplikací a péčí o příznivce, má to vychytané. Všechny kluby s nimi musí pracovat ještě víc a do hal je narvat. Lidi potřebují příběhy, výkony. Věřím, že basket ještě půjde nahoru. Má velký potenciál a je nevyužitý federací, což je škoda. Jsme sport číslo 3 za bezkonkurenčním fotbalem a hokejem a měli bychom s tím víc marketingově pracovat.

Rivalové Tomáš Hrubý, generální manažer ústecké Slunety. Lukáš Houser, generální manažer děčínského Armexu.

Houser: Haly jsou zastaralé, to ovlivňuje návštěvy. Zdá se, že v Ostravě by se mohla stavět nová, v Pardubicích také, Olomoucko o tom mluví. Bude to dobrý impulz pro fanoušky. Až někde nová hala vyroste, věřím, že i ostatní města a kraje pomůžou svým klubům.

Přemýšlíte, jak zvýšit kapacitu vaší haly? Nebo o stavbě nové?

Hrubý: Jsme na hraně kapacity, navyšovat ji nebudeme, takhle je to akorát a dostačující, jde i o bezpečnost. Jsme rádi, že ochozy naplňujeme na sto procent. Nové hale bychom se nebránili, ale Sportcentrum Sluneta odvádí, co se od něj čeká. Vytváří dobrou kulisu.

Houser: Přemýšlíme o tom. Za koši máme tribunky, což zvedlo kapacitu Armex Sportcentra. Už pár let máme hotovou studii, jak Maroldovku rozšířit, ale není to jednoduché. Pořád máme svoje sny, vize. Jednou z nich je určitě i nová hala, ale to nezáleží jen na nás jako na klubu, ale musely by se zapojit Národní sportovní agentura, kraj a město. Není to na pořadu dne.

Zaplněná ústecká hala v prvním semifinále s Děčínem.

Kdyby zase došlo na play off mezi Ústím a Děčínem, bude tentokrát El Nordico na zimácích?

Hrubý: Všichni vědí, že je moje manažerské i soukromé přání dostat derby jednou na zimák a vyprodat ho. Loni jsme ale udělali dobré rozhodnutí, že na semifinále zůstaneme v naší hale. Kdybychom šli na zimák, tak si myslím, že nás Děčín v sedmi utkáních porazí. Atmosféra a energie fanoušků nás hnala dopředu a díky nim jsme Děčín porazili v legendární sedmizápasové sérii.

Houser: Nemyslím si, že bychom šli na zimák. Bylo by to fajn, ale i v halách to bylo fajn. Víme, co pro přesun na zimní stadion potřebujeme, pořád jsme připravení, tu zkušenost máme. Jde to, ale je brzy.

Kolik v rozpočtu činí vstupné?

Hrubý: Jednotky procent. Není to zanedbatelná částka, ale ani ne jako v hokeji nebo fotbale. Minulý rok už byl znát na tržbě a letos to pokračuje. Jsme rádi, když nás lidé touto formou podporují.

Houser: Určitě přes 10 procent. Oproti fotbalovým klubům je to pořád málo, v rámci NBL dost. Fanoušci nám hodně pomáhají.

Jak hodnotíte základní část?

Hrubý: Kladně. Máme rekordních 15 výher, nejvíc bylo 14, nečekali jsme to. Nadstavba A1 bude obrovská řežba, každá výhra cenná, každý zápas klíčový. První úkol jsme splnili, druhý je vyhnout se předkolu.

Houser: Náš hlavní cíl byl dostat se do A1, splnili jsme ho s předstihem, zaplaťpánbůh se to obešlo bez nervů. Špatné je, že jsme malinko odskočení od první čtyřky, což se bude hůř dohánět, ale uděláme všechno, aby se nám to povedlo.

Jaké čekáte nedělní derby v Ústí?

Hrubý: Děčín se na velké zápasy umí vyburcovat, navíc ještě po dvou porážkách s námi. Bude zase obrovská atmosféra.

Houser: Naposledy nám v Ústí chyběli důležití hráči, nebyl to zápas v komfortním rozpoložení. Věřím, že budeme kompletní a bude to větší boj.