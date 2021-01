Z potíží už jsme dřív došli i ke stříbru, vzpomíná děčínský Pomikálek

To byla sezona 2018/19. Tehdy chyběly tři zápasy do konce dlouhodobé části, my byli schopní všechny vyhrát a nakonec jsme v tom pokračovali i v play off.

Aktuální ročník je pro vás jaký?

Jsme dost dole. Bohužel nám vypadlo pár zápasů, hned první v Olomouci jsme mohli vyhrát, smolně jsme teď prohráli na USK, jsou tam i další dvě utkání. A tím teď trpíme, vždyť tabulka je vyrovnaná. Ale říkáme si, že sezona nekončí.

Ovšem děčínští fanoušci jsou nároční. Vnímáte je přes internet?

Zařekl jsem se, že nebudu sledovat sociální sítě a komentáře. Ale dostane se to ke mně v šatně. Vím, že je spousta lidí, kteří jsou nespokojení s našimi výkony. Ale další spousta chápe situaci, která v Děčíně je. Za ty, kteří tomu trošku rozumí a sledují to, jsem rád. Bohužel s tím nic neuděláme, musíme hrát v sestavě, v které jsme. Jestli nám chybí posily, co jsme měli loni, Autrey a Carlson, tak je holt nemáme. A je to nejlepší příležitost pro mladé. Třeba Mach to vzal za dobrý konec. Čím líp budou hrát, tím líp pro ně, pro tým i pro celý děčínský klub.

Na zkoušku přišel Srb Ščekič. Postrádal jste v týmu cizince?

Na jednu stranu ano, na druhou to je možnost pro všechny mladé kluky. Teď je pro ně ideální chvíle, zvlášť když nedostanou minuty a zkušenosti v 1. lize, která je zavřená. Takže je můžou získat tady.

Ligová nadstavba se nově rozdělí na dvě šestky místo schváleného modelu 8-4. Štve vás to?

Úplně nám to nepomohlo, ale musíme to hodit za hlavu a neřešit to. Možná škoda, že jsme se o tom dozvěděli pozdě, ale doba je prostě taková. Ani se nesestupuje, což je mi na jednu stranu líto, ztrácí to náboj. Když někdo skončí dole, mávne nad tím rukou a řekne, že takhle sezona se kvůli covidu prostě nepovedla.

V sobotu jste uťali sérii porážek a vyhráli v Ústí o dva body. Sluneta říkala, že jste je „zmlátili“. Jste už zase Válečníci jako dřív?

Je pravda, že taková bojovnost nám chyběla třeba předtím na USK. O nás se to traduje už od doby Míry Soukupa a spol., bohužel ta éra už trošičku pominula. Tým se kompletně obměnil až na Jakuba Houšku, kterému chci výhru v derby věnovat, ať si to ještě užije. Ale už nejsme známí, že bychom to řezali. Nemyslím, že bychom Ústí zmlátili. Opava hraje daleko tvrdší hru. My bychom chtěli taky, to je cesta k vítězství, obzvlášť v české lize.

Co rozhodlo derby?

Oni pocítili, že jim padli Svejcar a Fait. Je těžké hrát celý zápas jen v pěti zkušených. Ale mělo to náboj jako vždy, chyběli jen diváci. V koncovce vyhrál šťastnější. Snad to bude znamenat naši nadvládu severu.