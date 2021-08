Bez diváků už snad ne, děsí se kouč děčínských basketbalistů

„Play off je pro nás silná motivace, abychom napravili minulou sezonu. Chceme zlepšit náš herní obraz, pak přijdou i lepší výsledky,“ věří děčínský kouč Tomáš Grepl. „Musíme se z každé výhry i prohry učit a náš výkon musí mít vzestupnou tendenci. Především pak v koncovkách utkání, kde nám loni trochu chyběla kvalita,“ viděl trenér.

Nebude mít však Děčín stejný problém i letos? „Myslím, že jsme připravenější. Jsem rád, že se nám podařilo udržet Davida Žiklu, hodně prostoru dostane Martin Mach, kvalitu v koncovkách by měli zajistit Tomáš Pomikálek a Damonte Dodd. Důležité je, že se nám podařilo posílit pod košem, kdyby přišel ještě nějaký skórer z perimetru, bylo by to super. Ale to je otázka peněz.“

A těch Děčín nemá nazbyt. Už nyní je jasné, že loňské zahraniční opory neudrží. „Kvalita Craiga Osaikhwuwuomwana je tak vysoká, že si ho nemůže zkrátka dovolit. I kdyby ponížil své požadavky, protože v Děčíně se mu líbilo, byl by pro nás stále příliš drahý. Nathan Bradley na konci minulé sezony zvedl svou cenu a jeho požadavky jsou pro nás zatím vysoké,“ přiznal pro klubový web kouč.

Kádr Válečníků opustili ještě Pavel Grunt, Šimon Ježek a Nestor Boyko, nováčky jsou Damonte Dodd a Matěj Svoboda. Pokud to rozpočet dovolí, Armex by rád získal ještě křídelníka se schopností zaskočit na rozehrávce.

Na novou sezonu už se trenér těší, zároveň se ale trochu obává, jak bude probíhat. „Máme před sebou stále jednoho strašáka, jestli nám epidemiologická situace pustí diváky do hlediště. Bojíme se, že to bude opět bez lidí. My je potřebujeme, protože jsem si jistý, že s nimi bychom měli v minulé sezoně v domácím prostředí rozhodně o pár výher víc a naše konečné umístění by bylo lepší,“ je přesvědčený kouč.