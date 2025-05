Houser o pokutě pro Frye: Chovej se jako hovado a vykup se, vzkázala disciplinárka

Právě americký křídelník pak ve čtvrtek 25 body pomohl Brnu k výhře nad Válečníky 83:79 a postupu do finále. „Sportovně vyhrálo Brno, morálně prohrála liga i celý český basket,“ říká Houser.

Disciplinárka mírný trest pro Frye vysvětlovala tím, že se má rozhodovat na hřišti. To neberete?

Beru, rozhodlo se na hřišti, s tím problém nemám. Nejde mi o Frye, jestli hrál, ale o morální stránku věci. Pro mě je v tuto chvíli disciplinární komise nedůvěryhodná, ztratila můj respekt a to už mluvím bez emocí. Brali jsme to jako fakt a tohle nerozhodlo, ale když si vezmu zpětně, co se loni stalo třeba Waltonovi... Udělal prohřešek úplně jiného rázu a rozsahu a dostal stop na jeden zápas a pokutu. Tady přišla jen pokuta za dva mnohem větší prohřešky. Kdybych to zlehčil, tak Walton loni ukradl čokoládu a šel sedět, Frye ukradl auto a dostal pokutu.

Vyčítáte disciplinární komisi dvojí metr?

Možná je chyba v disciplinárním řádu, že to není jasně dané, ale o to vůbec nejde. Jde o to, co bude dál. A cokoliv teď půjde k disciplinárce, nebudu se o to zajímat. Samozřejmě to budeme respektovat, protože musíme, ale naprosto chápu rozhořčení našich fanoušků.

Fanoušci Děčína na rozhodujícím semifinále basketbalové ligy, v němž jejich celek nastoupil v Brně. (15. května 2025)

Je chyba, že řády umožňují dát za takový prohřešek jen pokutu?

To vždy ukáže až praxe. Komise ale měla možnost potrestat přísněji, navíc o to žádali i rozhodčí, jenže to neudělala. Nemám problém s tím, že se má rozhodnout na hřišti, ale proč nám pak loni vysvětlovali, že Filip Kroutil pravděpodobně udeřil pěstí a dostane dodatečný trest. A pak se stane tohle. Přijde mi to smutné, nebo spíš k smíchu.

Budete kauzu Frye ještě nějak řešit, nebo to považujete za uzavřené?

Nic řešit rozhodně nechceme. Frye byl na hřišti a tím to končí. Nejde o to, že byl na hřišti, ale o princip. Co vzkázala disciplinárka fanouškům? Tohle se může, respektive to není zase takový prohřešek. Jako basket jsme vyslali veřejnosti vzkaz, že to nevadí. To mě štve nejvíc. Strašně se mi nelíbí ta agresivita fanoušků a tohle tomu rozhodně nepomůže. U nás v hale je plakátek, že Bálint je prase, v Brně po nás fanoušci z VIPky lijí vodu a celý zápas nás vulgárně urážejí. To je prostě špatně. Tohle přece nechceme. Už loni jsem říkal, že série s Ústím byla až moc vyhrocená. Ano, emoce ke sportu patří a nejde to moc ovlivnit, ale takové rozhodnutí nepomáhá.

Co sérii s Brnem rozhodlo?

Pro fanoušky byla skvělá, hrálo se na sedm zápasů, co víc si přát. V některých zápasech jsme vyhráli rozdílem třídy a ty, které jsme prohráli, jsme ztratili většinou v koncovkách, což je škoda. Možná jsme potřebovali trochu víc štěstí, možná umu, ale to jsou už jen řeči. V každém případě nás Brno dokázalo čtyřikrát porazit, takže si finále zasloužilo.

Zvládnete teď přepnout myšlenky na bitvu o bronz?

Bude to hodně těžké. Zažili jsme to už loni s Ostravou a zvládli jsme to, ale motivačně je teď Olomoucko úplně jinde než my. Věřím, že se z toho dokážeme oklepat, diváci mám pomůžou. Musíme se o to poprat a popereme, ale rozhodně si nemyslím, že jsme teď favorit série.