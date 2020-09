Nepříjemní pro každého soupeře, cíl děčínských Válečníků

„Věčně stříbrní,“ posteskl si kapitán Šimon Ježek, s Pomikálkem jediný třicátník v Děčíně. Válečníci středeční finálovou odvetu s favoritem ztratili až v prodloužení 80:96.

„Ukázali jsme lidem, že i bez cizinců jsme schopní hrát docela hezký basket,“ pochvaluje si generální manažer klubu Lukáš Houser. V sobotu přijde premiéra v NBL na půdě Olomoucka. „Já týmu věřím, že může být konkurenceschopný.“

Ještě loni si Děčín zahraniční akvizice mohl dovolit, teď na ně (zatím) nemá peníze. A na dluh žít nehodlá. „Čekáme, až se vyjasní složitá situace na městě, až nám řekne, jak nás může podpořit,“ osvětlil Houser. „Snad se ještě podaří rozpočet doplnit, takže bychom mohli jednoho dva hráče přivést. Pivota a skórera. Cizince. Češi už na trhu nejsou.“

Pasování do role outsidera mužstvo motivuje. „Cítím, že se nám moc nevěří, co slyším od fanoušků,“ doneslo se k rozehrávači Ondřeji Šiškovi. „Ale je to přirozené, odešli Lamb Autrey, Klint Carlson i Filip Vukosavljevič, skvělí hráči, místo nich přišly ne výrazné posily, nýbrž mladíci. Věřím ovšem, že týmová chemie se může zlepšit, třeba nám to bude víc klapat, budeme hrát víc kolektivně, to by mohla být naše velká zbraň!“

Zástup mladých rekrutů dostává výraznější roli. „Nedohraná loňská sezona nám dala hodně času na zlepšování individuálních činností. A ti mladí tvrdě pracují. Oni chtějí, což je základ, navíc je k tomu tlačím. Nejsem génius, i já jsem překvapený, jaké výkony předvádějí proti zkušeným hráčům,“ potěšili kouče Tomáše Grepla. „Společně jsme nastavili strategii mladších a ti potřebují čas. Ne každý zápas zvládnou, ale i tak získají obrovské zkušenosti. V přípravě díky výhrám rostla jejich sebedůvěra, a co si třeba Žikla dovolil proti hráčům jako Švrdlík, Merešš nebo Slanina, to je pro mě zadostiučinění. Vyrostl v platného ligového hráče.“

Vedení Válečníků je pověstné svou trpělivostí. „Zkušenosti chybět budou, ale kluci skáčou po míči, bojují. A to lidi ocení, i když prohrajeme,“ míní Houser, šéf čtyřnásobných vicemistrů. „Fanoušci jsou v Děčíně zvyklí na nějaký standard, spíš nadstandard. Takže je jasné, že nás pasují níž. Na druhou stranu nás příjemně překvapil prodej permanentek, ta čísla nešla výrazně dolů, blíží se to k tradičním tři sta padesáti.“

Cíl Děčína? Boj o play off. „Musíme se o to snažit,“ nabádá Houser. „Nejsme jediný tým, který je slabší než v minulé sezoně.“

Grepl si dává jiné mety než konečné umístění. „Vždycky bude hrát pět lidí, vždycky bude jeden míč na hřišti, proto prognózy neřeším. Neupínám se k nějakému výsledku, abychom hráli play off, byli v šestce, nespadli. Já prostě věřím, že se budeme zlepšovat a budeme nepříjemní pro každého.“