Boží peklo! Nikdo jiný tohle nemá, smekl před fanoušky kapitán Děčína

Mužstvo trenéra Tomáše Grepla v sobotu Novou huť složilo 86:74, čtvrtfinále ovládlo 4:1 na zápasy a zahraje si o medaile. „Splněná mise,“ odfoukl si Pomikálek, se 23 body nejlepší střelec utkání.

K výkonu ho vyhecovalo i publikum, děčínské basketbalové koloseum vyprodalo 1 200 diváků. Dorazili v bílých tričkách. „Bílé peklo? To je boží! Nikdo jiný tohle nemá. Koukám na zápasy Opavy s Brnem a co ona má, to je taky úžasné. Lidi fandí, jsou skvělí, mají větší arénu a chodí jich spousta. Ovšem naše hala, to je prostě dokonalé, jedinečné!“ klaněl se třiatřicetiletý mazák vyhlášenému publiku, když po zápase rozdával podpisy i úsměvy.

I ostravský trenér Adam Choleva vzkázal: „Děkuji děčínským fanouškům za krásnou atmosféru. I našim, že nás podporovali celou sezonu. Jsem rád za nádhernou a emotivní sérii, která play off ozdobila.“

Válečníci naplnili ve čtvrtfinále roli favorita, do série vstupovali ze třetího místa po dlouhodobé části. „Rozhodně jsme se do Ostravy nechtěli vracet, protože cesta je dlouhá, její hala nepříjemná a zápasy tam jsou velmi těžké. Také jsme chtěli trochu pošetřit síly, což se povedlo,“ blažilo Pomikálka.

Podle rodáka z Liberce ve prospěch jeho party rozhodla šířka kádru. „Rotaci jsme naštěstí měli o malinko větší než oni, v podstatě celou sérii hráli v pěti lidech. I když výsledek 4:1 napovídá o jednostranném čtvrtfinále, rozhodně takové nebylo. Silově bylo náročné,“ hodnotil Pomikálek, ovšem sil měl po utkání na rozdávání. „Nejsem vyšťavený. Naopak. Teď mám tolik energie, že bych mohl z fleku hrát další zápas,“ smál se.

Ostrý souboj Tomáše Pomikáleka z Děčína a Sukhmaila Mathona z Ostravy.

Dny odpočinku navíc oproti konkurenci se budou hodit. „Může to být plus, zase ale vypadneme ze zápasového rytmu. Musíme se basketbalově udržet na úrovni, dát se do kupy, doléčit případné bolístky a připravit se, že další série může být daleko těžší,“ apelovalo dvoumetrové křídlo. „Naštěstí se nám vyhýbají zranění, ale radši to zaťukám na zuby.“

V úterý, v jediné prohrané partii, Válečníci promarnili šanci na prodloužení v posledních vteřinách, ale nezlomilo je to. Den nato extra čas vybojovali a slavili v něm klíčové vítězství. Možná jim pomohlo i sebevědomí získané historickým triumfem v Českém poháru.

„Doufám, že ano. Nepřecházel bych to, je to jeden z největší úspěchů klubu. My pohár zvládli skvěle a doufám, že nastavení hlavy si udržíme,“ věří Pomikálek. „Není to o tom, že teď to půjde samo. Že jsme vyhráli pohár, tak díky tomu vyhrajeme i něco dalšího. Za úspěchem musíme jít krok po kroku, snad ta cesta bude dlouhá. Uvidíme, koho nám semifinále nadělí.“

V úvahu přichází buď Brno, pokud otočí sérii s Opavou z 1:3, anebo vítěz čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Ústím nad Labem, kde první jmenovaný vede 3:2. „Je mi úplně jedno, na koho narazíme,“ neřeší bývalý reprezentant a trojnásobný mistr s Nymburkem.

Za pohárové zlato splní sázku opora Matěj Svoboda, který vyleze ferratou Pastýřskou stěnu. Chystá Děčín podobný hec i teď? Anebo play off rituál? „Máme nějaké motivace, ale zůstanou asi v šatně. Případně si jich lidi všimnou. Pokud se to podaří, bude to prima,“ míní Pomikálek. „A na Matěje, až poleze Pastýřskou, se přijdu podívat.“

Zatím však Děčín zdolává pyramidu play off. Vykročení k medailovým výšinám zvládl.