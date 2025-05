„Upřímně: já se v té mizérii, co nás potkala, připravoval spíš na sedmý zápas v Písku. Jsme obrovsky rádi, že jsme to zvládli už v šestém,“ poklonil se svému týmu trenér Tomáš Grepl. Děčín vyhrál odložené utkání 88:81, sérii 4:2 a útočí na medaili.

Co přesně se přihodilo, že urostlé basketbalisty uzemnila střevní viróza, nikdo netuší.

„Do prčic, já doteď nevím, co se stalo,“ zahřměl Grepl po postupu. „A nechci o tom spekulovat, prostě jsme odpadli. Najednou během čtvrtka se nám pokácel kromě dvou lidí celý mančaft včetně mě i vedení. Pro mě to byla situace na houby: čtyři dny jsem byl bez tréninku, tým jsem vůbec neviděl a předzápasový trénink vypadal hrůzostrašně.“

Děčínský kouč Tomáš Grepl velebí hrdinu rozhodujícího čtvrtfinálového zápasu Maksima Šturanoviče.

Vedení soutěže i soupeř vyhověli s odkladem šesté bitvy ze soboty na úterý. „Jsme jim vděční, že měli pochopení. I my bychom chtěli hrát proti týmu, který je co nejvíc stoprocentní. Já byl tři dny mimo. Většina z nás seděla doma na záchodě nebo byla v posteli,“ líčil křídelník Filip Kroutil. „Jsem rád, že se s tím kluci popasovali. Hecli se. Já byl zrovna jeden z těch, co přežili, mě se to moc netýkalo. Ostatní vypadali hodně špatně.“

Termíny semifinále První čtyři zápasy sérií PÁ 2. 5. Brno – Děčín (17.30), SO 3. 5. Brno – Děčín (19), NE 4. 5. Nymburk – Olomoucko (15), PO 5. 5. Nymburk – Olomoucko (19), ÚT 6. 5. Děčín – Brno (18), ST 7. 5. Děčín – Brno (19), ČT 8. 5. Olomoucko – Nymburk (18), PÁ 9. 5. Olomoucko – Nymburk (18).

A to dokonce až natolik, že je dávali dohromady v nemocnici. „Asi šest hráčů na tom bylo fakt zle, museli absolvovat nějaké infuze ve špitále,“ prozradil Grepl. „Jejich trénink budeme řešit individuálně, zbytek půjde hned do regenerace. Čím dřív všechno, únavu i nemoc, dostaneme z nohou, těla a hlavy, tím důstojnějším soupeřem Brnu budeme.“

Proti Písku vsadil trenér Armexu zprvu na taktiku rychlé rotace sestavy. „Bez odložení by to bylo strašně těžké, do úterka nám dali čas se zmátořit. I tak jsem vůbec nevěděl, jak naši kluci budou reagovat, až začnou naplno běhat s tak atletickým týmem jako Písek,“ netušil Grepl. „Za poslední dvě sezony se nestalo, že bychom střídali dřív než Písek v prvním vstupu. Snažil jsem se intervaly zkrátit.“

Hráčům to šlo k duhu. „Trenér nám oznámil před zápasem, že střídaní během první čtvrtiny bude každé dvě minuty, abychom všichni chytli dech a dostali se do tempa,“ poodkryl Kroutil plán stratéga děčínské lavičky.

Vyšel dokonale. „I přes nemoc se ukázala naše širší rotace, hráli jsme s 10 hráči, minuty se mezi nás rozložily. Projevilo se to v koncovkách všech utkání, měli jsme v nich navrch,“ pozoroval Kroutil. „Písek letos podával famózní výkony a myslím si, že fanoušci by byli radši, kdyby v semifinále byl místo nás. My ale prokázali zkušenosti z těžkých zápasů.“

Válečníky rozpumpovala i jedinečná příležitost, totiž, že se v semifinále vyhnou mistrovskému a letos výtečnému Nymburku. Zařídilo to Olomoucko, které vyřadilo Opavu. „Říkali jsme si, že by bylo hloupé nepostoupit, taková nabídka se musí využít. Věříme si na kohokoli, ale na někoho víc. Finále je cílem,“ vyhlásil logicky Kroutil.

Mohlo dojít i na repete loňského semifinále Děčína s Ústím, jenže El Nordico nebude, neboť rival vypadl. „Kdyby v sérii Slunety s Brnem došlo na sedmý zápas, věřil bych Ústí a zopakovali bychom si semifinále, takhle je to jinak,“ konstatoval trenér Grepl. „Musíme se připravit na Brno, má mladý, atletický, rychlý a agresivní tým.“

Jenže v Děčínu se v play off jeho válečnické geny násobí. A ještě víc, když se pere s překážkami. Tou další je, že semifinále v Brně vypukne už v pátek. Ovšem písecký trenér Jan Čech tipuje, že Válečníci si na dres namalují další připomínku finále: „Nechci být Nostradamus, ale pokud Děčín naváže na výkony ze čtvrtfinále, brzy mu bude na zádech viset šestá stříbrná hvězda.“