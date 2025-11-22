„Bryan je už ukončený, ale zatím chce zůstat tady, ne se vracet do Ameriky. A Lukáš Houser jako generální manažer mu vyšel vstříc,“ objasnil trenér Tomáš Grepl situaci 206 centimetrů vysokého a 113 kilogramů vážícího hromotluka, který nastupuje na pozici pivota.
Přestože se šestadvacetiletý Američan s Válečníky rozloučí, Grepl ho na tréninku neustále cepuje, aby se jeho výkonnost zvedla.
„Já mu jasně řekl, že je líný a přišel nepřipravený – a že pokud teď odejde, nikdo ho nevezme,“ vykreslil kouč. „Mentálně je dobře nastavený, nevypouští nic, nestěžuje si, že hraje málo minut. Dokud to takhle bude, nemám problém, že s námi zůstane a bude alternovat se Šturanovičem. Jak dlouho, to nikdo neví. Charakterově je velmi dobrý člověk a jako hráč špatný není. Snad se poučí.“
Rodák z Cheltenhamu, který naposledy působil v Portugalsku, podle Grepla pasoval do děčínského rozpočtu.
„Bryan má plno nedostatků, ale v poměru cena/výkon jsme si v naší cenové hladině nemohli moc vybírat. My se pohybujeme v rozmezí 2 až 2,5 tisíce dolarů,“ prozradil Grepl cifru, která v přepočtu vychází na nikterak závratných 42 až 52 tisíc korun. „Když budu mít na hráče dvojnásobný rozpočet, dostanu se k lepším jménům. Bereme nejvyšší kvalitu, která je pro nás dostupná.“
Podobně je na tom sousední Ústí, také ono letos šťastnou ruku nemělo. Propustilo už dva Američany, dva nové cizince přivedlo. „Já bych taky náhradu chtěl, peníze jsou druhá věc.“
Za Válečníky momentálně kromě Bryana nastupují další tři zámořské akvizice, prověřený Edwards a nováčci Davis s Alexanderem.
„Američany jsme trefili charakterově dobře, zapadli do šatny, tam jsme odvedli velmi dobrou práci. Kolikrát to tak není,“ připomněl Grepl, že už jen tohle je alchymie. „Nedělají vyrvál, chodí včas, trénují, v zápase se snaží, kam je jejich dovednost pustí. Pak můžeme přivřít oči nad výkonností.“
Rešerše povahy potenciální posily je stejně důležitá jako shánění informací o herních schopnostech. „Než aby někdo jezdil po barech nebo do Prahy za nějakými komunitami a dělal v kabině bordel, to je pro mě lepší, že Davis je za hodinu tam, kde jsme ho postavili. V tom jsme se všemi čtyřmi spokojení.“
Když dříve Děčín ulovil hvězdy Tye Nicholse nebo Jordana Ogundirana, tak až v průběhu sezony. Tedy vlastně se slevou.
„Takoví hráči buď nedostávají zaplaceno jako Ogundiran, nebo nejsou spokojení ve svém původním působišti jako Nichols v Kosovu. Chtěl udělat krok do lepší ligy i za míň peněz,“ vysvětlil Grepl. „V průběhu sezony se dostanete ke kvalitnějším jménům, na které byste jinak v létě neměli peníze.“
Viz Sluneta, která si teď plácla s Isaacem Davidsonem, který loni působil u rivala. Podle šéfa ústeckého klubu Tomáše Hrubého měl Novozélanďan na začátku letošní sezony nesplnitelné požadavky, ale v rozehraném ročníku šel s cenou o desítky procent dolů.
Stejnou zkušenost má i Děčín. Grepl líčí: „Je to o štěstí nebo o trpělivosti, protože DaShawn Davis v létě požadoval třikrát větší peníze, než jsme mu dali na začátku září. Kolikrát to je vabank.“ Vabank, který se už nejednou vyplatil.