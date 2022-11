Děčínský lídr NBL posiluje. Získal talentovaného rozehrávače Jansu

„Jsem moc rád za příležitost se připojit k týmu. Je to pro mě velká výzva a dává mi to motivaci na sobě pracovat,“ uvedl novic, který už v létě část přípravy absolvoval s Děčínem. V NBL v minulém ročníku zasáhl za Basket Brno do třinácti utkání.

„Tomáše jsme sledovali už delší čas a jsme rádi, že se nakonec jeho příchod podařil uskutečnit. Po odchodu Filipa Sertiče se nám uvolnilo místo pro mladého hráče, které jsme zaplnili poctivým pracantem na pozici rozehrávače. Je moc dobře, že tu s námi Tomáš může být a věřím, že pro tým bude přínosem, ač se jeho role může měnit a vyvíjet podle dalších konkrétních okolností,“ prozradil děčínský trenér Tomáš Grepl.

Jansa, který měří 188 cm, letos za Tury dosahuje průměrů 10,1 bodu a 4,9 asistence. Díky vedení svitavského klubu a trenérovi Petru Bálintovi může působit zároveň v Děčíně, který nejvyšší soutěž senzačně vede. Naskočit by měl už do sobotního domácí zápasu s Brnem, svým mateřským klubem.