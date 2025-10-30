Děčín má posilu na pozici rozehrávače. Bere Američana, co nikdy nehrál v Evropě

Ondřej Bičiště
  12:28
Děčín už nebude sázet jen na českou rozehrávačskou dvojici, ligové Válečníky posílil americký basketbalista Posh Alexander, pro kterého je to první angažmá v Evropě. „Není to o nedůvěře k někomu, Tedy Slowiak i Lukáš Feštr odvádějí solidní výkony. Ale liga je tak nabitá a vyrovnaná, že potřebujeme trošku pomoct jim i týmu. Chceme udělat maximum pro postup do skupiny A1 i do play off,“ vysvětluje generální manažer Lukáš Houser.
Americký basketbalista Posh Alexander.

Americký basketbalista Posh Alexander. | foto: X

Momentka z utkání Hradec Králové - Děčín.
Robert Bonham z Pardubic během utkání s Děčínem.
Tadeáš Slowiak z Děčína spěchá za míčem v utkání s Pardubicemi.
Pardubický Jamonda Bryant najíždí do děčínského koše.
12 fotografií

Čtyřiadvacetiletý Alexander přichází z NCAA, kde působil na prestižních univerzitách. Ročník 2023/24 strávil 185 centimetrů vysoký hráč v programu Butler, kde zaznamenával 11 bodů, 4,6 doskoku, 5 asistencí, pak se přesunul na University of Dayton v 29 utkáních průměroval 6 bodů, 2,2 doskoku a 2,2 asistence.

„Je to sice nováček v Evropě, ale přichází z kvalitních univerzit a je to i dobrý obránce, což nás teď taky trochu trápí,“ připouští děčínský šéf.

První výhra pro Ostravu, Písek zdolal Děčín. Basketbalisté USK padli na dno

V živé paměti je hlavně nedávný debakl v Pardubicích 77:125, ale ani v dalších zápasech se Válečníci nemohli opřít o defenzivu jako v minulých sezonách.

„Věděli jsme, že nás to tam může trochu tlačit. Příchod Poshe je reakce ani ne na tak výsledky, spíš na vývoj sezony a naší hry. Měl by nám pomoct na obou stranách hřiště,“ věří Houser.

Alexanderův příchod bude pravděpodobně stát místo jiného cizince v děčínském kádru. „Je to možné, nemůžeme si dovolit navyšovat kádr na úkor rozpočtu. Budeme to řešit v nejbližších dnech. Pokud někdo odejde, bude to určitě zahraniční hráč.“

Děčín, 19.9. 2024, tisková konference basketbalistů Děčína před startem NBL. Generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Armex letos odstartoval sezonu neobvyklou šňůrou sedmi venkovních zápasů kvůli rekonstrukci haly, po ní v lize má bilanci tří výher a čtyř porážek.

„Rozhodně s tím nemůžeme být úplně spokojení, ale po všech těch problémech, co jsme měli, to bereme. Dobré je, že nejsme pod nějakým velkým tlakem, že bychom to měli třeba 1-6, tohle není tragédie. Ale mít o výhru či dvě navíc by samozřejmě bylo lepší,“ hodnotí šéf neutrálně vstup do ročníku.

Teď se Válečníci konečně vracejí domů a čeká je další mimořádná série, osm v zápasů v řadě před vlastními fanoušky. „Samozřejmě se těšíme, ale také nevíme, jak to bude vypadat. Na takovou hromadu domácích zápasů za sebou nejsme zvyklí. Ale věřím, že s našimi fanoušky v zádech to zvládneme.“

Prvním domácím soupeřem Válečníků v letošní NBL bude v sobotu Olomoucko, takže půjde o reprízu jarní bitvy o bronz. Medaili bral soupeř Děčína. „Nebereme to tak, že bychom chtěli Olomoucku něco vracet, ale hrajeme poprvé doma a chceme je prostě porazit,“ přeje si Houser.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Premium

Jakmile ve třiceti změnil Milan Moník post, změnila se i jeho kariéra. Když před devíti lety hrál ligu v Benátkách nad Jizerou, brigádničil v pneuservisu a vyměňoval gumy. Teď ho na duši, té jeho...

30. října 2025

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

Světový pohár v rychlobruslení 2025/26: program, výsledky, kde sledovat

Pouhých pět zastávek má v letošní sezoně Světový pohár v rychlobruslení. Odstartuje v listopadu v americkém Salt Lake City a skončí v lednu v německém Inzellu. České oči se budou jako vždy upínat k...

30. října 2025  10:59

První čtvrtfinále na okruhu WTA v kariéře. Šalková v Číně vyřadila nasazenou Rusku

Dominika Šalková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále na okruhu WTA Tour. Jednadvacetiletá česká tenistka, které aktuálně patří ve světovém žebříčku 151. místo, zdolala na turnaji v Ťiou-ťiangu...

30. října 2025  10:46

Marchand se na čas loučí s NHL. Pomůže kamarádovi, jemuž tragicky zemřela dcera

Zaslechl tragickou zprávu, tak ani chvilku nepřemýšlel a rozhodl se okamžitě odjet. Kanadský hokejista Brad Marchand poprosil Floridu, aby jej do víkendu uvolnila z tréninků i zápasu. Kvůli...

30. října 2025  10:45

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Ledecká si udělala test pohlaví: Jsem jen žena, ale vyšla i lehká alergie na kryptonit

Mezinárodní lyžařská federace FIS plánuje po vzoru Světové atletiky zavést genderové testy, které musí podstoupit závodnice, jež chtějí startovat v ženské kategorii. Zatím není jasné, kdy půjde o...

30. října 2025  9:45

Nováček vymazal soupeře, otočil sérii a přiblížil Toronto k triumfu ve Světové sérii

Baseballisté Toronta jsou blízko triumfu ve Světové sérii. Pátý zápas finále MLB na půdě Los Angeles Dodgers vyhráli 6:1, sérii na čtyři výhry otočili na 3:2 a titul po 32 letech mohou slavit už v...

30. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:43

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Doubek psal historii, mistrem smyku je jako teenager. Auto ho mění na extroverta

Když ve třinácti letech vyhrál domácí mistrovství v driftu v kategorii Street, stal se nejmladším českým šampionem v automobilovém sportu. Vladimíru Doubkovi je teď osmnáct a znovu přepisoval...

30. října 2025  7:53,  aktualizováno  8:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jokič exceloval, Lakers rozhodli v závěru. Krejčí sledoval výhru Atlanty jen z lavičky

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili nad Brooklynem 117:112 a připsali si druhou výhru v sezoně. Český reprezentant Vít Krejčí to sledoval jen z lavičky náhradníků. Hrdinou Los Angeles Lakers se...

30. října 2025  8:12

Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

V minulé sezoně si připsal obrovský úspěch. Jako teprve druhý Čech v historii se stal juniorským mistrem světa v lyžařských akrobatických disciplínách. Nadcházející zimu chce devatenáctiletý boulař...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.