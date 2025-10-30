Děčín má posilu na pozici rozehrávače. Bere Američana, co nikdy nehrál v Evropě

Čtyřiadvacetiletý Alexander přichází z NCAA, kde působil na prestižních univerzitách. Ročník 2023/24 strávil 185 centimetrů vysoký hráč v programu Butler, kde zaznamenával 11 bodů, 4,6 doskoku, 5 asistencí, pak se přesunul na University of Dayton v 29 utkáních průměroval 6 bodů, 2,2 doskoku a 2,2 asistence.
„Je to sice nováček v Evropě, ale přichází z kvalitních univerzit a je to i dobrý obránce, což nás teď taky trochu trápí,“ připouští děčínský šéf.
V živé paměti je hlavně nedávný debakl v Pardubicích 77:125, ale ani v dalších zápasech se Válečníci nemohli opřít o defenzivu jako v minulých sezonách.
„Věděli jsme, že nás to tam může trochu tlačit. Příchod Poshe je reakce ani ne na tak výsledky, spíš na vývoj sezony a naší hry. Měl by nám pomoct na obou stranách hřiště,“ věří Houser.
Alexanderův příchod bude pravděpodobně stát místo jiného cizince v děčínském kádru. „Je to možné, nemůžeme si dovolit navyšovat kádr na úkor rozpočtu. Budeme to řešit v nejbližších dnech. Pokud někdo odejde, bude to určitě zahraniční hráč.“
Armex letos odstartoval sezonu neobvyklou šňůrou sedmi venkovních zápasů kvůli rekonstrukci haly, po ní v lize má bilanci tří výher a čtyř porážek.
„Rozhodně s tím nemůžeme být úplně spokojení, ale po všech těch problémech, co jsme měli, to bereme. Dobré je, že nejsme pod nějakým velkým tlakem, že bychom to měli třeba 1-6, tohle není tragédie. Ale mít o výhru či dvě navíc by samozřejmě bylo lepší,“ hodnotí šéf neutrálně vstup do ročníku.
Teď se Válečníci konečně vracejí domů a čeká je další mimořádná série, osm v zápasů v řadě před vlastními fanoušky. „Samozřejmě se těšíme, ale také nevíme, jak to bude vypadat. Na takovou hromadu domácích zápasů za sebou nejsme zvyklí. Ale věřím, že s našimi fanoušky v zádech to zvládneme.“
Prvním domácím soupeřem Válečníků v letošní NBL bude v sobotu Olomoucko, takže půjde o reprízu jarní bitvy o bronz. Medaili bral soupeř Děčína. „Nebereme to tak, že bychom chtěli Olomoucku něco vracet, ale hrajeme poprvé doma a chceme je prostě porazit,“ přeje si Houser.