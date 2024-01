Řešit jen sudí je myšlení žáků, kritizoval zastupující kouč Landa

„A bez nich se úplně koučovat nedá,“ přeřvával Landa ohlušující pískot děčínských fanoušků, když palubovku po zápase opouštěli rozhodčí. Vyprodaná Maroldovka měla jasno, kdo je viníkem porážky Válečníků s mistrem 78:81, ale Landa pálil do vlastních řad. „Řešit stále rozhodčí a jejich pískání, to je pro mě žákovské myšlení. Bohužel jsme tam měli hodně hráčů, co se starají víc o fauly než o to, co mají udělat pod košem,“ kritizoval trenérský náhradník.

I kouč vítězné Opavy ale měl k rozhodčím výhrady. „Pískalo se hodně, mohlo se to víc pustit. Házelo se hodně trestných hodů a zápas se natahoval. Nebyly tam žádné výstřelky ani provokace, rozhodčí tam hledali věci, které tam prostě nebyly,“ vyčítal Petr Czudek.

Sudí pískli 30 faulů Děčínu, Opavě dokonce 33. Pro pět chyb nedohráli domácí Pomikálek, Šturanovič ani hostující Puršl. „Hrál mistr s vicemistrem, bylo to těžké i pro rozhodčí,“ zastal se arbitrů Landa. Jeho krátká mise končí, až v sobotu rozjede Děčín nadstavbu ligy bitvou s Pardubicemi, na lavičce už by zase měl být Tomáš Grepl.