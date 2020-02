Unikátní trojboj děčínských Válečníků. První bitvu ovládli

„Nejsme zatím v pozici, v jaké bychom být chtěli, ale nesmíme panikařit. Basketbal je hra nahoru - dolů, a utkat se v takovém sledu třikrát s Opavou z nás musí dostat to nejlepší. Vidím to jako možnost pro tým ukázat boj, jaký Válečníci umí, dostat se na dobrou vlnu a mít druhou polovinu sezony silnou,“ burcuje děčínský křídelník Lamb Autrey.

První díl trojboje ovládli Válečníci. „Za vítězství nad Opavou jsme velice rádi, byť byla oslabena o několik hráčů. Ale to my také, proto si výhry vážíme. V první půli jsme nehráli dobře, chyběla nám koncentrace a soupeř měl mnoho volných střel, které naštěstí nedával.

Kdyby na palubovce byla Opava v plné síle a tyto střely dávala, neměli bychom šanci. Po poločasové přestávce se náš výkon zlepšil, a nakonec máme výhru o osmnáct bodů. Uvidíme, jestli nám náskok bude stačit, každopádně uděláme vše proto, abychom postoupili do další fáze Alpe Adria Cupu,“ sliboval po vítězství 85:67 děčínský kouč Tomáš Grepl.

Opavský trenér Petr Czudek vypíchl bojovnost jeho oslabeného týmu. „Odehráli jsme dobré tři čtvrtiny utkání, mladí hráči bojovali, například 18 útočných doskoků proti Děčínu je dobré číslo, 10 ztrát také. Chtěli jsme, aby mladí ukázali, že si minuty zaslouží, a oni se o to porvali. Konečný výsledek je takový, jaký je, ale mám z toho dobrý pocit.“

Ještě lepší dojem měl díky výhře děčínský křídelník Autrey.

„Pro nás Velmi důležitý zápas. Bereme tento týden jako přípravu na play off. Opava sice postrádala čtyři hráče ze základní rotace, ale věděli jsme, že musíme dát do hry všechny síly i proto, že další dva zápasy hrajeme venku. Před středeční ligou a čtvrteční odvetou v poháru jsme si vybudovali trochu sebedůvěry.“ A ta se bude před dvěma zápasy v Opavě hodit.

„Tento trojboj je pro nás testem, jak fungujeme při takové zátěži. Je dobré si to vyzkoušet ještě před play off, můžeme pak s tím nějak pracovat. Věřím, že se postupně zlepšujeme, ale koncentrace nás ještě někdy trápí. To musíme zlepšit. Za tuto sérii jsem rád, čím je to náročnější, tím jsem raději, a čím větší výzva, tím je pak úspěch sladší,“ říkal kapitán Válečníků Šimon Ježek.

Ligový i pohárový duel startují v Opavě ve středu a ve čtvrtek v 18 hodin.