Všichni jdou na hranu možností, Nymburk nedostane nic zadarmo, vidí Grepl

„A je mi jedno, na koho narazíme. Všechny čtvrtfinálové série sleduji pozorně. A takhle bojovné a napínavé play off tady hodně dlouho nebylo,“ strhl vrchol sezony děčínského stratéga. „Čtyři roky to vidím pěkně zblízka a troufám si tvrdit, že takové vyřazovací boje jsme za tu dobu neměli. Je zábava se na to dívat!“

Hnacím motorem pro všechny je, že dominance Nymburka se rozdrolila. Šanci větří plno hladových vlčáků. „Letos je liga specifická. Všichni vidí a cítí, že s Nymburkem se dá hrát, takže všichni hrají na samou hranu možností a sil. Dávají do toho úplně všechno, co se dá,“ vnímá Grepl. „Podívejte, Nymburk jede hrát do Prahy, dvakrát vede o víc než dvacet bodů, a stejně se dostane do koncovky. USK hraje fantastický basketbal. Kdyby mu nějaké části zápasů kvůli menším zkušenostem neutekly, mohlo to být 2:2, a ne 1:3. On Nymburk nedostane letos nic zadarmo.“

Což žhaví fanoušky. Budou osmnáctinásobní mistři na kolenou, anebo prodlouží svoji drtivou šňůru? Příběh, který vzrušuje. I plní haly. Čtvrtfinále je reklamou na basketbal.

„Myslím, že naše série Děčín – Ostrava byla co se týče atmosféry úplně nejlepší. Jak u nás, tak v Ostravě diváci vytvořili výbornou kulisu. Na to, že šlo teprve o čtvrtfinále, to bylo play off se vším všudy,“ líbilo se Greplovi. Všechny tři bitvy v Armex Sportcentru fanoušci vyprodali, přišlo jich dvanáct stovek, v ostravské hale Tatranu dvakrát hlásili tisícovou návštěvu.

A Válečníky neskolilo ani, že ve třetí partii promarnili šanci dotáhnout drama do prodloužení. Ve čtvrtém to zvládli. „My jsme na napínavé koncovky měli přípravu celou sezonu, většinou jsme hráli vyrovnaně, takže pro nás to není nic nového,“ pousmál se trenér Válečníků. „Chci po hráčích jediné, aby makali čtyřicet minut naplno. A pak se uvidí, jaký bude výsledek. Mančaft je zdravý, charakterově naprosto správně nastavený. Ostrava hrála výborně, my od třetího utkání velmi dobře bránili, tím jsme sérii zlomili. V útoku to až tak dobré nebylo, ale jsme rádi, že jsme v semifinále.“

Oproti konkurenci tím Děčín získal pár odpočinkových dní k dobru. „Ale to není důležité. Uvedu to na konkrétním příkladu. Myslel jsem, že Opava bude proti Brnu tahat nohy, protože v nich měla už předkolo. A ona hraje skvěle, točí všech dvanáct hráčů a nijak se to na ní neprojevuje.“

V boji o finále si to Děčín rozdá buď s Brnem, anebo s lepším z dvojice Pardubice – Ústí nad Labem. „Uvidíme, kdo na nás vyjde, je to zamotané. Zase trošku dobijeme baterky, jsme domlácení, jak si to každé play off žádá. Zásadní zranění nemáme, takže doufám, že to vydrží. A že půjdeme v síle plné na dalšího soupeře.“