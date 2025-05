„Měl jsem trošku obavy, že nás ten tréninkový výpadek kvůli střevní viróze dožene až teď, ale i když toho kluci měli plné zuby, dokázali jednu výhru urvat chtěním a vůlí. A výhoda je na naší straně,“ těší děčínského generálního manažera Lukáše Housera.

Brno ztratilo lepší výchozí pozici, kterou si vybojovalo vyšším postavením v tabulce po dlouhodobé části NBL, a teď je na tahu: pokud chce postoupit do finále, musí v sérii hrané na čtyři vítězná utkání uspět nejméně jednou v Děčíně.

„Překlopilo se to na naši stranu, ale nic to neznamená. Pořád je to 1:1 na zápasy,“ nelétá v oblacích děčínský šéf.

Když Válečníci rupli v prvním zápase v Brně 82:98, zase nepanikařil. „I když jsme prohráli docela velkým rozdílem, viděl jsem, že s Brnem můžeme klidně hrát, nijak jsme nepropadli. A ve druhém duelu mě kluci překvapili, jak to odmakali, zkušeně odehráli a fyzicky vydrželi,“ smekl před partou kolem kapitána Tomáše Pomikálka, autora 13 bodů.

Tomáš Pomikálek diskutuje s Isaacem Davidsonem během zápasu Děčína s Brnem.

Ogundirana zastoupil osmnáctibodový Isaac Davidson, Lukáš Feštr trefil čtyři z pěti trojek a dal 16 bodů. Děčín měl precizní šestky, proměnil 24 z 27 trestných hodů, k vítězství 92:72 se rozjel ve třetí čtvrtině, kterou ovládl 21:7.

„Takhle chceme hrát vždy. Týmy jsou velmi vyrovnané, v každém zápase si někdo projde slabší fází. My si musíme zapamatovat pozitivní momenty a přenést je do úterního utkání v velí děčínský kouč Tomáš Grepl.

Brněnský trenér Martin Vaněk chce od týmu větší nasazení: „Tohle je semifinále, musíme do toho dát všechno. Nemůžeme si myslet, že to půjde samo, podcenili jsme situaci.“ A to se proti Válečníkům nevyplácí, jak opakovaně dokazují. Série pokračuje na jejich palubovce v úterý v 18 a ve středu v 19 hodin.

Bude už k dispozici létající křídelník Jordan Ogundiran? „Koleno měl poraněné, naštěstí ne fatálně. Bylo podezření na přetržení menisku, to se nepotvrdilo, ale má to bolavé, citlivé, snažíme se ho dát dohromady,“ hlásí Houser. Prognóza je nejistá. „Je to 50 na 50.“ Spíš tedy hrát bude, je přece Válečník.