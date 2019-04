Odepsaní Válečníci? Povstání přineslo šest výher, jen mistr odolal

Válečníci si díky snovému finiši, v němž šestkrát vyhráli a padli jen na půdě neporazitelného Nymburka, vybojovali třetí nejlepší pozici pro medailový hon.

„Po černé sérii 11 proher nás každý odepisoval, viděl nás v předkole. A asi právem, protože jsme opravdu nehráli dobře. Ale výhrou v Ústí jsme to zlomili a pak už jsme předváděli velice dobrý basket. Každý tým má v sezoně nějaký výpadek, my se z toho dostali a jsme dobře naladění na rozhodující část sezony. Určitě je to lepší, než kdyby nás to potkalo v play off,“ říká kapitán Válečníků Jakub Krakovič.

V derniéře skupiny A1 Děčín složil Pardubice 80:69.

„Po dobrém začátku jsme udělali pár hloupých chyb v obraně, kterými jsme Pardubice dostali do hry. První půle byla z naší strany taková nemastná neslaná, pak jsme si řekli pár věcí v šatně a šla z nás úplně jiná energie. Ve čtvrté čtvrtce jsme to velice dobře zavřeli, měli jsme větší chuť vyhrát.“

Děčínští basketbalisté Jakub Krakovič (vlevo) a Lukáš Feštr (vpravo) a jejich trenér Tomáš Grepl se radují během zápasu proti Olomoucku.

Díky výhře Děčín urval třetí místo v konečné tabulce a v play off narazí na šestou Opavu. Vyhne se čtvrtému Olomoucku i pátým Pardubicím, s nimiž má shodnou bilanci, ale z minitabulky Válečníci vyšli jako vítězové.

„Nechtěli jsme spekulovat, přáli jsme si hlavně začínat doma. Snad se nám to vyplatí. Opava je těžký soupeř, měli problémy, když hráli Ligu mistrů a zranili se jim nějací hráči, ale teď ve skupině A1 ukázali, že to je kvalitní tým a musí se s nimi počítat. Máme týden, abychom se na ně připravili, bude to těžká série. Ale já věřím, že když zůstaneme na stejné vlně, co jsme teď, tak můžeme postoupit,“ doufá Krakovič.