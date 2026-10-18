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Mortantův buzzer beater spustil euforii Válečníků. Houser: Takhle chceme hrát

Ondřej Bičiště
  14:35

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Děčínský Zaccharie Mortant | foto: BK Gapa Hradec Králové

Čtyřikrát za sebou basketbalisté Děčína prohráli v lize s Pardubicemi, ale černou sérii utnuli velkolepě – poslední střelou v poslední vteřině. Euforii Válečníků spustil Mortantův buzzer beater, jeho trojka s klaksonem rozhodla o výhře 82:79.

„Hrozně se mi na tom líbilo, že kdo přišel na hřiště, nechal tam všechno. Bylo to odbojované. Měli jsme také štěstí, ale i kdybychom měli prohrát, byl to ten styl, co chceme hrát,“ chválil děčínský šéf Lukáš Houser.

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Stejně jako minule v Hradci Králové měl Armex špatný vstup do zápasu, brzy ztrácel 17:27, v poločase 40:54. „Ale teď jsme to začali stahovat dříve. Byla tam z naší strany velká vůle zápas otočit,“ ocenil Houser.

Když se v závěru skóre zastavilo na nerozhodném stavu 79:79, Válečníci měli 12 vteřin na poslední útok. Tomáš Vyoral naznačil nájezd do koše, ale pak geniální přihrávkou našel úplně volného Zacharrieho Mortanta. Tříbodový pokus letní belgické posily s klaksonem zamířil do koše a Válečnici slavili.

„Bylo tam docela volno, tak jsem zkusil najet, Zach byl úplně volný. On nad střelami docela přemýšlí, teď už musel a padlo to tam,“ popisoval rozhodující moment děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral.

A ocenil, jak se Válečníci zvedli. „Pardubice praktikují nátlakový basket, je to hrozně náročné. Myslím, že zpočátku jsme hráli měkce, pak jsme se se přizpůsobili jejich stylu. Za první poločas jsme dostali 55 bodů, za druhý jen 24, za to jsme si ten obrat zasloužili,“ tvrdil lídr Armexu, jenž k otočce přispěl patnácti body, pěti doskoky a šesti asistencemi.

Teprve druhou prohru v sezoně těžce kousal pardubický kouč Jan Šotnar. „Tahle porážka je těžká, na druhou stranu jsme si o to koledovali v předchozích utkáních. Musíme najít způsob, jak vyhrávat, i když se nám nedaří střelecky. Gratuluju Děčínu k vybojovanému vítězství, my se musíme zvednout,“ velí trenér před úterní bitvou v Lize mistrů s Málagou.

„Chceme předvést úplně jiný basket, pak se vrátit do domácí ligy a být lepší. Tohle bylo od nás málo.“

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Naopak Děčín dokázal, že se letos může měřit i s top týmy. Po sedmi kolech má bilanci 5 výher – 2 porážky a drží se ve špičce ligové tabulky. „Pořád je to jen start do sezony, nechci to přeceňovat, ale tím výkonem a bojovností v Pardubicích jsme dokázali, že nahoru patřit můžeme,“ těší Housera.

NBL je na startu mimořádně vyrovnaná, zakopla i favorizovaná Slavia v Ostravě. „Ukazuje se, že letos to bude fakt našlapané, jen dostat se do osmičky bude hodně těžké. Pro nás je dobré, že jsme zatím více zápasů odehráli venku než doma, takže mít kladnou bilanci je super. Jen vydržet!“ přeje si Houser.

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