Legendy se rodí ze dna, říká děčínský rozehrávač Šiška

„Zvládli jsme to dobře, výhru už jsme potřebovali,“ ulevilo se děčínskému rozehrávači Ondřejovi Šiškovi. „Obrana vypadala dobře, pokryli jsme si hráče, které jsme chtěli, i když 26 bodů od Tomáše Vyorala jsme dostat nechtěli. Ale pokud dá jen jeden hráč tolik bodů a ostatní se moc nepřidají, je to dobře pro nás. Je to dobře i před finále Alpského poháru, byla to pro nás taková generálka.“

Zatímco v lize Děčín tápe, v Alpském poháru došel až do finále. A v něm narazí, pokud se nezruší úplně, znovu na Pardubice. „Spíš jsem si přál Vídeň, zahraniční soupeř je trošku atraktivnější, ale Pardubice jsou taky fajn. Ještě nevíme, v jakém se to bude hrát formátu. Slyšel jsem myšlenku, že by to bylo na jeden zápas někde na neutrálním hřišti, to by se mi líbilo,“ uvažoval Šiška, než vláda rozhodla o zastavení sportu v zemi.

Armex dál zůstává odříznutý v lize od elitní šestky týmů, přímo postupující do play off. „O šestku se popereme. Dokud je matematicky možné se do ní dostat, proč o to nezabojovat,“ burcuje.

Zatím jsou však Válečníci až osmí a na šesté Pardubice ztrácejí čtyři výhry. „Je víc faktorů, proč jsme až osmí. Hrajeme skoro celou sezonu bez zraněných pivotů Grunta a Landy. Je tu nový trenér, hodně zápasů jsme prohráli smolně. Musíme se s tím poprat,“ velí Šiška.

Také loni to v Děčíně dlouho nevypadalo na ideální sezonu, ale přišlo play off a Válečníci došli až do finále. „Nic není nemožné, legendy se rodí ze dna. Není důvod skládat zbraně a dohrát sezonu jen tak.“

Pokud však Děčín skončí osmý a zvládne předkolo, ve čtvrtfinále narazí na suveréna Nymburk. „I on je hratelný, jsou to taky jen lidi,“ nevzdal by se dopředu Šiška.

Dohraje se ale vůbec NBL? „Doufám, že ano. Ale zdraví je přednější a musíme to respektovat. Já moc tedy nesleduju zprávy, ale jestli to riziko je skutečně tak velké, nedá se nic dělat. Osobně to moc neřeším, mám docela silnou imunitu.“

Prvním nakaženým koronavirem v Česku byl bývalý fyzioterapeut děčínských basketbalistů Petr Toncar, ta informace se k hráčům dostala. „Když odjížděl do Itálie, potkali jsme ho v restauraci a popřáli mu, ať si užije hory. Pak už se neukázal. Naštěstí jsme ho potkali před odjezdem na hory, ne až po návratu.“