Výhra po deseti letech. Víc tu dokázat nelze, blaží děčínského Grepla

„Výhra s Nymburkem je asi největší výsledek, který můžete v Čechách dosáhnout. Jsme za to rádi především proto, že jsme to bojovností dokázali získat, i když jsme vedli jen něco přes tři minuty. Nymburk měl ještě poslední střelu, ale pocity jsou teď nádherné. Mně se nepodařilo s Nymburkem po návratu do Česka vyhrát, ač jsme k tomu byli loni blízko. Je skvělé vědět, že s Nymburkem jde nejen hrát, ale i vyhrát,“ užíval si velký triumf děčínský trenér Tomáš Grepl.

Úřadující šampioni sice v Děčíně v průběhu utkání vedli až o 14 bodů, poslední čtvrtinu však prohráli 11:22. Zatímco v útoku se hostům dařilo a už v poločase měli na kontě 50 bodů, v obraně nedokázali zastavit rychlé nájezdy děčínského amerického dua Ty Nichols, Anthony Walton. Nichols byl nakonec s 26 body nejlepším střelcem zápasu.

„V předchozích zápasech jsme ukazovali, že naše silná stránka je obrana, ale to dnes neplatilo. Navíc jsme pak začali kupit chyby i v útoku, měli jsme tam hloupé ztráty. Dali jsme 82 bodů, což je momentálně náš nadprůměr, ale tentokrát jsme si to prohráli v obraně, kdy jsme dovolili soupeřovým oporám se rozehrát,“ ohlížel se kapitán Nymburka Martin Kříž, jenž odehrál 400. zápas v NBL.

Z výhry nad velmistrem byl nadšený i děčínský pivot Igor Josipovič. „Především to byl skvělý zápas. Odehráli jsme ho jen v devíti, protože kluci jsou nemocní. Neměli jsme tedy co ztratit, chtěli jsme bojovat. Ty Nichols dnes skvěle skóroval, to byl klíč k úspěchu. Velký dík patří divákům za úžasnou atmosféru.“

Fanoušků přišlo 792 a nejprve sledovali, jak Nymburk utíká Děčínu až na rozdíl čtrnácti bodů. Válečníci však v poslední části předvedli velký obrat i díky těžké trojce s faulem Pomikálka a trojce přes obránce Nicholse. Otřesený Nymburk pak už dokázal jen snížit a Válečníci mohli slavit i slzet, jako třeba klubová legenda Jakub Houška.