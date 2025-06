S Děčínem sbíral Walton úspěchy; v Českém poháru kompletní sadu medailí včetně historické zlaté, v NBL stříbro a bronz. Nadto si za sezonu 2022/23 vysloužil ocenění MVP, tedy nejužitečnějšího hráče celé ligy.

„Hráči ve sportu přicházejí a odcházejí, tak to bylo, je a bude. Jsou ale samozřejmě ti, kteří zanechají v klubu výraznou stopu, o to je všechno těžší. Což je i případ A. J. Waltona,“ uvedl v prohlášení Lukáš Houser, generální manažer Armexu.

Naznačil, že mezi klubem a Waltonem se objevily třecí plochy, které se ale podařilo vyhladit. „Někdy mohou vzniknout i nedorozumění, pak je potřeba si je umět vyříkat jako chlapi. A to se stalo. Rozcházíme se v dobrém, kdyby se někdo ptal. A. J. se díky úspěchům v posledních třech sezonách stal nedílnou součástí historie klubu,“ zdůraznil Houser.

Rodák z Little Rocku v Arkansasu působil ve městě na Labi od léta 2022. Předtím hrál za Svit, polské týmy z Gdyně, Koszalinu a Bydgoszcze, také za kosovský Peja a v české lize se poprvé představil v dresu Kolína. Plánoval, že cestování ustane a svoji kariéru v Děčíně uzavře. Už proto, že jeho milá je Češka a vychovávají spolu dvě malé děti.

Kapitán zůstává Basketbalový Děčín oznámil, že kromě trenéra Tomáše Grepla zůstávají z hráčů i Jan Štěrba, Tadeáš Slowiak, Josef Gabriel či kapitán Tomáš Pomikálek. „Je čas si na chvíli odpočinout a pak se rovnou pustit do přípravy na sezonu – pro mě už s pořadovým číslem 20. A já se zase neskutečně těším na všechny nové výzvy, které nás čekají,“ svěřil se na klubovém webu vůdce týmu.

„Moje rodina tady chtěla zůstat, v klubu to věděli už dříve. Žádal jsem smlouvu alespoň na dva roky, ale nemohli to udělat kvůli nějakým problémům v klubu. Chápu je. Když o tom přemýšlím jako obchodník, tak vždycky musí být tým na prvním místě,“ vyjádřil lídr děčínského týmu svou rozpolcenost.

A bez omáček a klišé přiznal: „Jsem emotivní, pro Válečníky jsem obětoval hodně úsilí, dal jsem do hry srdce. Takže nemůžu lhát, můj konec hodně bolí. Děčín je místo, kde jsem chtěl dokončit svou kariéru. Ale někdy nejde život, jak si plánujete. Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Nesnažím se brát to příliš osobně. Miluji klub, miluji město. Snažím se vzpomínat na všechny dobré momenty, které jsme spolu prožili.“

Kam svoji kariéru nasměruje, zatím neví. Jeho prvním úkolem je dát dohromady koleno, které si pochroumal v únoru a do hry už nezasáhl. Místo něj Válečníci angažovali navrátilce Lukáše Feštra.

„Moje rekonvalescence jde opravdu dobře. Už jsem začal běhat a dělat trochu věcí na palubovce. Můj chirurg, který mě operoval, řekl, že se to hojí skvěle,“ potěšil dredatého rozehrávače alespoň lepšící se zdravotní stav.

Přemýšlí, že v létě natočí video, jak hraje. Chce tím zájemcům ukázat, že je fit. „Doufám, že mi někdo dá šanci. Hned anebo v prosinci nebo lednu, když hodně týmů dělá výměny. Budu tvrdě pracovat na návratu, ale zatím si nejsem jistý, kde to bude.“

Nejraději by zůstal v české lize, kde si udělal velké jméno. A hlavně Česko už považuje za svůj druhý domov. „Bylo by to pro moji rodinu nejlepší. Ale pokud se příležitost v Čechách nenabídne a budu muset jít jinam, tak půjdu, bude-li to dávat smysl,“ nebrání se ani přesunu za hranice.

A což takhle dát si třaskavý přesun do ústecké Slunety, která je nesmiřitelným rivalem Děčína?

„Několikrát jsem o tom teď přemýšlel,“ připustil 188 cm vysoký hráč. „Víte, jiní by moji situaci mohli brát osobně a snažili by se klubu pomstít. Já nejsem tento typ člověka, tohle není v mém srdci. Ublížil bych všem fanouškům, přitom to není jejich chyba. Já Děčín opravdu miluji a jít do Ústí by byla ode mě velká zrada.“

Walton, který se v NBL pyšní průměry 15,1 bodu, 5,7 bloku a 6,5 asistence, tím zase ukázal svůj formát.