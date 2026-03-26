„Posh se sám rozhodl od týmu odejít, ale udělal to velmi neprofesionálně,“ uvedl Houser na klubovém webu. „My nikdy nikomu nebránili cestovat za rodinou a konkrétně on byl od listopadu do února doma hned třikrát a celkem tam strávil zhruba čtyři týdny. To si u nikoho jiného opravdu nepamatuju, je to velmi nestandardní a z naší strany i velmi nadstandardní.“
Děčín ho chtěl podržet i dál, jenže čtyřiadvacetiletý Američan odletěl ze dne na den. Nečekaně. „Nerozloučil se ani s nikým z týmu. Jak to vidím já, neunesl svoji první profi sezonu. Jeho chování mimo palubovku se postupem času zhoršovalo a neustále hledal důvody, proč tady nebýt, než být,“ vysvětlil Houser.
Posh Alexander pomáhal průměrně 11,7 bodu a 3,6 asistence. „Jeho herní potenciál je podle mě vysoký, ale pokud někdo nechce za Válečníky hrát, tak za ně hrát nebude.“
Děčínu tedy schází hned čtyři hráči, z toho dva rozehrávači. Kromě Alexandera i Tadeáš Slowiak, který se po dlouhodobém zranění připojí k týmu na začátku dubna. Křídelník Michal Grill je po operaci kolena, do plné zátěže půjde do několika týdnů. Pivot Jan Štěrba laboruje s natrženým lýtkovým svalem, což si vyžádá nejvýš dvoutýdenní absenci.
Válečníci náhradu za „uprchlíka“ shánějí. „Nabízela jména jako A. J. Walton nebo Lamb Autrey,“ jmenoval Houser bývalé děčínské hvězdy, nyní hráče GBA Jindřichův Hradec, respektive Olomoucka. „A samozřejmě nás taky napadli. Oba hráči jsou ale pod smlouvou ve svých klubech. A i kdybychom se, čistě teoreticky, dohodli jak s hráči, tak s jejich současnými oddíly, přestup by stejně nebyl s ohledem na náš přestupní řád možný. Takže jsme se soustředili jiným směrem.“
Při hledání posily je severočeský klub limitovaný penězi. „Spíš než obchodní společnost jsme jako rodina, která má svůj rozpočet. A nejde najednou říct, koupíme si ferrari, když na něj nemáme. K financím, které máme díky našim sponzorům, městu Děčín a našim fanouškům, se musíme chovat velmi zodpovědně. Jinak by tady za rok za dva nemusel žádný basket taky být,“ upozornil první muž Válečníků. „Nebyli bychom první a asi ani poslední. Proto se od začátku, kdy jsem si na manažerskou židli sedl, řídím hlavně tím, aby byl klub finančně stabilní, a až potom se dívám na výsledky.“
Při zraněních se otvírá šance pro děčínské odchovance. „Věřím, že teď se nám začne vracet naše dlouholetá práce s mládeží. A nemyslím tím jenom konec letošní sezony. Kluci jako Oliver Žižka, Pepa Gabriel, Marek Houška, Saša Krob, Martin Kučírek, Honza Kopecký by měli začít dostávat víc a víc šancí,“ předeslal Houser. „Samozřejmě si tu příležitostí musí zasloužit na hřišti. Nic nejde dělat a nastavovat nějak uměle. Navíc je tady tlak na výsledky. Hlavně od fanoušků. Za výchovu nás všichni budou plácat po zádech. Na druhou stranu budou chtít, abychom pořád vyhrávali. A nejsem si jistý, jestli by dokázali být trpěliví. Těch kluků je hodně, takže všichni nemůžou hned začít dostávat své minuty.“