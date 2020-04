S cizinci, či jen s levnými Čechy. Děčín má čtyři varianty nové sezony

„Jednoznačným problémem budou finance, protože ekonomická situace bude velmi složitá,“ tvrdí trenér Tomáš Grepl na webu Válečníků.

Jeho klub pracuje hned se čtyřmi variantami, jak v nové sezoně Národní basketbalové ligy fungovat. „Hrát s cizinci, hrát s menším počtem cizinců, hrát pouze s českými hráči nebo hrát s levnějšími českými hráči. Všechno se bude odvíjet od toho, jak dlouho ještě krizový stav potrvá a za jak dlouho po skončení krizového stavu se budeme moct vrátit k normálnímu fungování,“ míní kouč. „Sport jistě nebude na prvním místě, co se bude dávat do pořádku. Zkrátka nás čeká utahování opasků a příprava na novou sezonu bude specifická.“

Páteř týmu už Děčín zná, její složení oznámil v minulých dnech. Zůstávají Tomáš Pomikálek, Ondřej Šiška, Filip Kroutil a Pavel Grunt, kteří podepsali nové smlouvy, kontrakty stále běží Lukáši Bobkovi, Šimonu Ježkovi, Martinu Machovi, Davidu Žiklovi, Robertu Landovi, Jakubu Skaličkovi a mladíkovi Lukáši Rozsypalovi. Další jména na posílení kádru jsou v jednání, oznámilo vedení.

Válečníci neprodloužili smlouvu Lukáši Feštrovi, který je podepsaný pod čtvrtým stříbrem Děčína. Nejisté je působení cizinců, v minulé sezoně za vicemistra nastupovali Američané Lamb Autrey a Klint Carlson, v průběhu ročníku přišel Srb Filip Vukosavljevič.

„Číslo 5 (stále) žije!“ potěšila nová smlouva Pomikálka i další trojici hráčů. „Pauza bude dlouhá, a tak doufám, že se dobře připravíme na nadcházející sezonu a popereme se opět o finále,“ vyhlásil Šiška. Grunt letos marodil: „Děkuji vedení Armexu za důvěru a šanci znovu restartovat svoji kariéru po vleklém zranění z minulé sezony. Teď mě ještě čeká rekondice a aktivace operovaného kotníku, ale do přípravy nastoupím na sto procent. Doufám, že tato nešťastná doba brzy skončí, protože se nemůžu dočkat, až znovu vyběhnu před děčínské fanoušky.“

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Letošní ročník NBL skončil kvůli pandemii předčasně, Děčínu patřilo 8. místo a dostal se do finále Alpsko-jadranské ligy proti Pardubicím, na které ovšem nedošlo.

„My chceme finále samozřejmě odehrát a také Pardubice mají zájem, takže doufám, že třeba na začátku nové sezony by se to mohlo uskutečnit. A pro nás to bude jen dobře. Zahrajeme si hned o trofej, navíc to budou dva ostré zápasy už se všemi hráči v plné formě. Doufám, že finále bude,“ věří trenér Grepl, který své svěřence na dálku dozoruje v jejich přípravě: „Mají za úkol se natáčet a videa mi posílají. Takže jsem s nimi zhruba obden v kontaktu. Zatím pracujeme na zlepšování individuálních schopností jednotlivce a vyhlížíme den, kdy budeme moci opět trénovat spolu.“