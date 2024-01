Tahoun děčínských vicemistrů Svoboda: Finále je droga, kterou chcete zase

Ještě nedávno jste střídali výhry a prohry, teď jen vítězíte. Co to s vámi dělá?

V první řadě nesmíme polevit. Člověk k tomu má tendenci, když zapsal sedm výher v řadě, navíc i s Nymburkem. Teď nás čeká v Kolín, na ten se musíme soustředit. Chceme se posouvat tabulkou co nejvíc. Věřím, že bychom se mohli osamostatnit na třetí příčce a šlapat na paty dvěma celkům před námi.

Ani letos Nymburk nedominuje, chutná liga znovu o to víc?

Rozhodně. Baví nejen nás hráče, ale i všechny fanoušky, co ligu sledují. Je vyrovnaná a myslím, že každý už může porazit každého. Do všech zápasů jdete s tím, že můžete zvítězit – a pro to sport hrajeme.

Motivuje vás loňská finálová zkušenost?

Cítíme, že šance sáhnout si na finále je určitě i letos. Ovšem takhle to cítí i dalších pět šest týmů. My jsme to loni ochutnali a řekl bych, že to je taková droga, kterou člověk chce znova. Být ve finále a zažít tu atmosféru je neuvěřitelný pocit. Pořád na to vzpomínám hrozně rád. Všichni jsme si říkali, že by bylo fajn si tím projít v play off znovu, ale jsme pokorní.

Víte, že... ...sedm výher v řadě není děčínská rekordní šňůra? V sezoně 2015/16 zapsali Válečníci 14 vítězství za sebou. „Prohráli jsme v prvním kole o bod v Kolíně, potom přišla rekordní série, kterou ukončila domácí prohra s Opavou v prodloužení. A pak jsme vyhráli znovu sedmkrát v řadě. Tehdy Nymburk hrál dvoukolově v jinak čtyřkolovém systému, takže jsme ho během té série nepotkali,“ uvedl Jakub Důra, sportovní manažer klubu.

V čem?

Že myšlenky na finále teď nesměřujeme, jsme nohama na zemi. Teď máme sérii výher, euforie tu je, ale soustředíme se vždy na dalšího soupeře.

Co se změnilo, že jste se nadechli ke šňůře sedmi vítězství?

Přišly dvě velmi kvalitní posily v podobě Honzy Štěrby a Jordana Ogundirana. Přesně to byly poslední puzzle do naší skládačky, které nám chyběly do rotace. Předtím se přece jen zahraniční posily úplně nepovedly. S Jordanem jsme se trefili, on je pravá mentalita, kterou jsme potřebovali. A Honza léta potvrzuje, že patří mezi nejlepší čtyřky v lize. Tým máme našlapaný, začíná si všechno sedat, začínáme se pořádně sehrávat. A teď si basket užíváme.

Naposledy jste porazili Nymburk o 17 bodů, doma už potřetí v řadě. Nezevšední to?

Bavili jsme se o tom s Pomim (kapitánem Tomášem Pomikálkem), že pořád je to cenné vítězství, přestože jsme je loni porazili dvakrát a prohry se jim přece jen vrší a je jich víc než dřív. Do našeho zápasu šel Nymburk jako velký favorit a jeden z hlavních adeptů na titul. Myslím, že si zasloužíme kredit. A jsme tam, kde jsme chtěli být. Nemyslím tabulkově, ale herním projevem. Začátek jsme neměli úplně nejlepší, teď jsme oslavili sedmou výhru v řadě a doufám, že tím to nekončí.

Už nejde z Nymburka takový strach jako dříve?

Mentální nastavení v zápasech proti němu je jiné oproti minulosti, kdy sbírali titul za titulem. Tentokrát jsme šli do zápasu s tím, že chceme vyhrát, že to je naprosto reálné a že na to máme. Základem našeho úspěchu je agresivita a tvrdá a dobrá obrana.