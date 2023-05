Děčínský hrdina Svoboda: Urvali jsme výhru i pro kluky, nenecháme to Opavě jen tak

„Šli jsme do zápasu, že jsme absolutně bez tlaku. Buď - anebo. Buď to vyjde, vyhrajeme a ještě sérii prodloužíme, anebo ne,“ vykládal Svoboda po úterním partii. Druhý mečbol zkusí jeho tým odvrátit ve čtvrtek v Opavě.

Může soupeře nahlodat, že jste ho zničili i v okleštěné sestavě?

Pořád vedou 2:1 a stačí jim jedno vítězství. A jsou zkušený tým. Sednou si, vyříkají si to a budou se snažit co nejvíc oklepat. A ve čtvrtek budou hrát jinak.

Hrozilo, že finále prohrajete 0:3. Říkali jste si, že to byste si ani nezasloužili?

Kvůli tomu jsme se do finále nedostali a nemakali celý ročník, základní část a play off, abychom pak dostali 0:3 ve finále. To si nemohl nikdo myslet. Prostě jsme si řekli, že na palubovce necháme všechno. Vůbec se zatím za tu sérii nemusíme stydět a jsme hrozně rádi, že si ještě zahrajeme.

V zápase jste ztráceli devět bodů, ale nakonec jste jasně vyhráli. Čím to?

Vůbec nedokážu říct, čím to mohlo být. Dali jsme nějaké jednoduché koše. Byli jsme hodně na šestkách, chodili jsme si pro fauly, to nás možná drželo. Mohl to být faktor, který nám dodával sebevědomí. Když člověk střílí tolik šestek, tak se pak cítí dobře. Samozřejmě pomohli i skvělí fanoušci, kteří nezlomili hůl a přišli nás zase podpořit ve skvělém počtu.

Skvělý byl i váš výkon, 33 bodů.

Samozřejmě jsem se cítil dobře, ale nejde o 33 bodů, jen o vítězství. My si prostě řekli, že se budeme soustředit na obranu. Naším cílem bylo ubránit Opavu na co nejméně bodech. Myslím, že 67 bodů je skvělá práce v obraně. Nikoho než Šiřinu jsme nepustili do nějakého většího výkonu, což byl základ úspěchu.

Na začátku jste nedal tři trojky, znervóznělo vás to, nebo nabudilo?

Já na tom celoročně pracuji. Když dám i nedám, snažím se soustředit na další střelu a nevěšet hlavu, protože to je nejhorší, co člověk může udělat. Prostě si věřím, že další tam padne.

Jak jste reagovali na to, že vám budou chybět dva lídři?

Tak, že jsme vyhráli o dvacet.… (úsměv). Samozřejmě, byla to nepříjemná zpráva. Celé pondělí jsme byli v napětí, čekali jsme na výsledky, tak nějak jsme asi tušili, že to nebude nic malého. Že zranění jsou vážnějšího charakteru, takže nám to bylo líto. Na druhou stranu nás to zase semklo o něco víc a chtěli jsme vítězství urvat i pro kluky.

Ukazoval jste publiku, že se v Děčíně ještě potkáte.

Já plně věřím, že se do naší haly v sobotu vrátíme. Opava je ta, kdo teď bude nervózní. Myslím, že když předvedeme podobný výkon v obraně jako dneska, máme velkou šanci.

Děčínský Filip Kroutil (vlevo) posílá k zemi Martina Gniadka z Opavy.

Zranil se i Martin Mach, otřesený byl Petr Macháč, Filip Kroutil nedohrál kvůli diskvalifikaci. Byla energie zbytku týmu o to větší?

Nejde o to, kdo chybí, ale kdo je na hřišti a co na něm dělá. A my jsme byli naprosto skvělí. Jsem na kluky fakt pyšný. I já kvůli těm absencím měl hodně času na palubovce, každému hráči vyhovuje mít co nejvíc míč v rukou. Prostě jsem to chytil za pačesy a jsem hrozně rád, že jsme vyhráli.

Jak se cítíte fyzicky?

Já jsem úplně v pohodě, budu odpočívat až po sezoně. Nesmíte si únavu připouštět, to k tomu patří. Dobře zregenerovat, dobře se vyspat, dobře se najíst a dát se co nejvíc do kupy. Nějaká únava jde stranou. Máme finále, jsme hrozně rádi, že v něm jsme, a nenecháme to jen tak.