Děčínský Houser: Sport není divadlo, finále není zaručené

„Je třeba si uvědomit, že nemáme účast ve finále předem danou. Důležité pro mě ale je, že nabízíme fanouškům skvělé zápasy, byť jsme některé prohráli. Byly to boje až do konce a nabídly emoce, vzrušení, napětí. A bohužel i zklamání, ale to ke sportu patří. Sportovní zápas není divadelní představení, není naplánovaný dopředu a nikdo neví, jak dopadne,“ říkal v rozhovoru pro klubový web děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Válečníci jsou po 3. kole nadstavbové skupiny A1 až osmí, s bilancí 10 výher - 14 porážek, šesté Pardubice mají o tři vítězství víc.

„Se situací rozhodně spokojeni nejsme. Chtěli jsme být v tabulce výš a chtěli jsme mít lepší bilanci poměru výher a porážek,“ přiznává Houser. Proč se to zatím nedaří? „Faktorů je hodně. A jedním z těch hlavních je generační obměna týmu.

Kariéru ukončil Jakub Houška, letos má zdravotní problémy Robert Landa a tito hráči byli lídry nejen na hřišti, ale také v kabině. Nahradit je není vůbec jednoduché. Musíme zkrátka znovu vybudovat tým Válečníků. Už bývalý trenér Pavel Budínský opakovaně žádal vedení klubu o snížení výkonnostních cílů. Současný tým má potenciál, ale je potřeba být i realistou. A když se k tomu přidají zranění a trochu smůly v některých koncovkách zápasů, je výsledkem ta bilance, kterou máme.“

Pro některé fanoušky je viníkem současné situace Válečníků kouč Tomáš Grepl. Houser však nesouhlasí. „Tomáš Grepl to má po Pavlu Budínském velmi složité, ale takový je holt úděl trenérů. Po výměně vždy chvíli trvá, než tým získá svoji novou identitu. Když jsem přišel do Děčína já, skončil jako trenér Honza Skokan, a přestože tým zůstal takřka beze změny, další sezonu jsme hráli o udržení. Takže i tohle chce čas. Pro mě je ale důležitá energie a práce, kterou týmu dává a kterou já každý den vidím,“ zastává se nového kouče šéf.

Pokud Děčín bude muset o play off zabojovat v předkole, žádná katastrofa to prý nebude. „Samozřejmě, že bychom se tomuto raději vyhnuli. Pokud však budeme předkolo hrát, uděláme vše pro to, abychom se přes něj dostali. Jako zásadní problém vidím spíš to, že pokud bychom šli do play off z osmého místa, narazili bychom v případě postupu na Nymburk, a tady by naše cesta asi skončila. Čtvrtfinále se hraje na čtyři vítězství, proti Nymburku v jeho současné síle i formě bychom byli bez šance,“ uvědomuje si nejen Houser.

Proto je pro zbytek dlouhodobé části klíčové posunout se v tabulce aspoň o příčku výš, aktuálně sedmý USK Praha má o tři výhry víc, ale Děčín má zápas k dobru.

„Musíme se soustředit na naše výkony, hrát dobrý basketbal, bojovat o co nejvíce výher a posouvat se tabulkou vzhůru. Reálné to je, ale také to bude velmi těžké. My musíme vyhrávat a naši nejbližší soupeři prohrávat. A to nám při vyrovnanosti všech týmů a při kvalitě těch, kteří jsou nad námi, nedává právě výhodnou výchozí pozici.“