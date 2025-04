Jakmile nezvítězí, což se jim za třicet kol základní části ještě nepodařilo, českobudějovičtí fotbalisté definitivně sestoupí do druhé ligy. V úvodním kole nadstavbové části nejvyšší soutěže hostí...

Basketbalisté Děčína kvůli rozsáhlé marodce nemohou nastoupit do šestého čtvrtfinále NBL proti Písku a vedení soutěže duel odložilo. Většinu kádru i realizačního týmu severočeského klubu postihly...

Tenhle konflikt měl do hokeje daleko. Když se na konci druhé třetiny souboje mezi Montrealem a Washingtonem (6:3) do sebe zaklesli Josh Anderson s Tomem Wilsonem, diváci tak nějak tušili, že půjde o...

Loni senzace, letos trápení. A to obrovské. Že fotbalového trenéra Romana Westa čeká u druholigového B týmu olomoucké Sigmy těžká šichta, napověděly už první zápasy jarní části soutěže. West, jenž...

Třináct let stojí Jiří Kejval v čele Českého olympijského výboru a chtěl by na tomto postu setrvat. Středeční volby v Praze rozhodnou. A budou úplně jiné, než byl zvyklý. Poprvé se střetne...

Queen v reprácích, euforie na ledě. Tábor je prvoligový, slavil ale extraligově

Z reproduktorů zní oslavný hit skupiny Queen We Are The Champions, hlouček dojatých hokejistů v modrých dresech se raduje uprostřed ledové plochy. A po střechu napěchovaný stadion nepřestává tleskat....