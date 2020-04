Stria se vzdal medaile, Válečníci pomáhají děčínské nemocnici

Nejlevnější lístek je za stovku, nejdražší za 10 000 korun se hned v den spuštění akce prodal. Jeho majitel k němu jako speciální bonus dostane originální stříbrnou medaili, které se vzdal jeden z tahounů tehdejšího týmu Luboš Stria.

„Kdyby se teď mohl hrál basketbal, naše děti by mohly chodit normálně do školy a my bychom mohli žít bez omezení, asi bychom si na páté výročí prvního finále na zimáku nevzpomněli. Situace se ale vyvinula jinak a čas na to si zavzpomínat je. A když je navíc na co vzpomínat, byla by škoda to neudělat,“ uvedl generální manažer Válečníků Lukáš Houser v tiskové zprávě.

„Pro mě znamená vzpomínka na zimák 2015 hlavně to obrovské spojení lidí z Děčína a okolí. Desítky dobrovolníků a tisíce fanoušků. Pojďme se spojit znovu! Zakoupením vstupenky na zimák si společně zavzpomínat na tu neskutečnou atmosféru a zároveň pomoci naší nemocnici.“

Za vstupenku v hodnotě 100 korun uvidí příznivci fotky a videa z úspěšného semifinále proti Prostějovu, z finále na zimním stadionu v Děčíně proti Nymburku, bulletin ze zápasu a vstupenku z utkání, ohlasy účastníků těchto bojů a novinové články.

NAŠLAPANÁ HOKEJOVÁ HALA. Na druhé finále basketbalistů mezi Děčínem a Nymburkem přišlo 4 850 diváků.

Za dražší lístek za 250 korun navíc klub dodá tričko s logem charitativní akce Válečník pomáhá. Ke vstupence za 2500 korun získají zájemci autentický dres z utkání na zimním stadionu.



Výtěžek z akce získá děčínská nemocnice. „Není to poprvé, co děčínští basketbalisté pomáhají naší nemocnici, a my jsme za to moc rádi. Pro nás je to ohromná morální vzpruha, že na té frontě nejsme sami,“ děkuje ředitel nemocnice Michal Hanauer.