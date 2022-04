Řezali nás, bolelo to! zní z Hradce. Děčín se kochal dokonalým zážitkem

„Opět rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme do toho dali velikou energii a bylo to úžasné. Tohle by nás mělo zdobit neustále - veliká energie a radost ze hry. Prostě si to užít, protože když si to užíváme my, vtáhne to i diváky a pak je to dokonalý zážitek,“ kochal se děčínský kapitán Tomáš Pomikálek atmosférou pondělní partie, která nalákala do hlediště Armex Sportcentra 1 050 fanoušků.

Pod hradeckými koši Válečníci padli v sobotu po dramatickém finiši o dva body. I v domácí odvetě to bylo poločas vyrovnané, Děčín měl navrch jen tři body. Ve třetí čtvrtině však soupeře pobil o 13 bodů a rozhodl.

„Po přestávce to začalo naší laxností, já tam měl nějaké hloupé ztráty a pak se to už nabalovalo,“ mračil se David Škranc, křídlo Královských sokolů. „Také jsme špatně volili fauly, byly to samé koše s faulem. S Děčínem se na jeho půdě hraje špatně, protože jakmile oni zapnou ten svůj válečnický motor, nejde to zastavit. Řezali nás, bolelo to. Ale to jsme věděli předem, že to bude bolet.“

Domácí lídr Pomikálek viděl navzdory vítězství rezervy: „Klidně to mohlo být o dvacet. Přišlo mi, že jsme měli momenty, kdy jsme jakoby vypnuli a bylo to vyrovnané. Jsem přesvědčen, že umíme hrát ještě lépe.“

Třetí zápas hostí ve středu od 18 hodin Hradec Králové a jeho trenér Lubomír Peterka ví, co je potřeba kromě ztrát a obranného doskoku vylepšit, aby do čtvrtfinále NBL prošel jeho celek: „Chtěli jsme se Děčínu vyrovnat v agresivitě, ale od začátku jsme byli měkcí a nevyhráli jsme žádný souboj navíc.“

Jenže mezi vyvolenou osmičku chce i Děčín, čtyřnásobný český vicemistr. „Potřebujeme hrát dobře v týmové obraně. A taky jít do středečního zápasu se stejnou energií a stejným nadšením, protože na zkušenosti asi nebudeme mít šanci,“ apeluje Tomáš Grepl, trenér Válečníků.