Děčín potvrdil výbornou domácí bilanci, jako druhý v sezoně získal skalp Brna

  21:33aktualizováno  22:03
Děčínští basketbalisté porazili v první repríze květnového semifinále v dohrávce 5. ligového kola Brno 77:73 a doma vyhráli sedmý z osmi zápasů. Svěřenci Tomáše Grepla ve své hale nestačili jen na suverénní Nymburk. Brněnští obhájci stříbrných medaili po dvou porážkách s mistrovským Nymburkem prohráli potřetí za sebou, ale v tabulce jsou s bilancí 10-3 dál druzí. Děčínu patří čtvrtá pozice.
Maksim Šturanovič (vpravo) z Děčína u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam Kejval.

Maksim Šturanovič (vpravo) z Děčína u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam Kejval.

Milan Tomáš Stráněl (vlevo) a Petr Křivánek z Brna v souboji s Jadenem Edwardsem z Děčína.
Marek Houška z Děčína jde po míči v zápase s Brnem.
Jaden Edwards z Děčína útočí v zápase s Brnem.
Maksim Šturanovič (v bílém) z Děčína a Viktor Půlpán (vlevo) s Petrem Křivánkem z Brna.
Hostům nepomohlo 23 bodů Justina Grovese, který proměnil i jednu ze dvou brněnských trojek. Nejlepším střelcem Děčína byl s 12 body Dashawn Davis. Jaden Edwards předvedl double double za 10 bodů a 10 doskoků.

„Bylo to velmi intenzivní zápas, který rozhodly maličkosti. Druhý poločas byl vyrovnaný od začátku až do konce. V tom prvním jsme tahali trošičku za kratší konec, protože jsme nebyli schopni pokrýt naše vymezené území. To byl důvod, proč Brno bylo neustále vepředu,“ uvedl trenér vítězů Tomáš Grepl.

„Po přestávce jsme se snažili hřiště zmenšit, abychom nedostávali jednoduché koše. To se nám povedlo jen částečné, ale pomohli jsme si fantastickým doskakováním v útoku, čímž jsme získali zápas na naši stranu. Útočný doskok nás držel celou dobu. Je to velmi cenná výhra,“ prohlásil.

Děčínští hráči přeskákali v útoku soupeře v poměru 25:8 a celkově na doskoky vyhráli 49:35.

Marek Houška z Děčína jde po míči v zápase s Brnem.

„Celý zápas jsme se soupeře drželi, buď jsme byli lehce nad ním nebo lehce pod ním. Bohužel ve třetí čtvrtce jsme začali zbytečně zmatkovat a opustili jsme tu trpělivou hru, která nám nesla ovoce. Zbytečně jsme se pustili s Děčínem do rychlého basketbalu, to není náš styl,“ uvedl brněnský kouč Martin Vaněk.

„Rozhodl útočný doskok, protože soupeř měl 25 útočných doskoků a dal z nich 32 bodů. Další věcí je našich 13 neproměněných trestných hodů. Je trochu zázrak, že jsme s těmito čísly dotáhli zápas do koncovky,“ dodal.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

5. kolo

BK Armex Energy Děčín - Pumpa Basket Brno 77:73 (20:21, 35:40, 60:58)
Nejvíce bodů: Davis 12, Alexander 11, Pomikálek, Edwards a Štěrba po 10 - Groves 23, Farský 12, V. Půlpán 9.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.ERA Basketball Nymburk151501481:1139100
2.Pumpa Basket Brno131031176:106276,9
3.BK KVIS Pardubice141041307:111971,4
4.BK Armex Energy Děčín151051198:121766,7
5.BK Opava14951275:115364,3
6.Sršni Photomate Písek15961339:132860,0
7.BK Sluneta Ústí nad Labem15691254:125840
8.BK Olomoucko155101107:120833,3
9.NH Ostrava154111283:134726,7
10.USK Praha143111090:125921,4
11.BK Gapa Hradec Králové143111013:123521,4
12.SK Slavia Praha153121205:140320
