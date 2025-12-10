Hostům nepomohlo 23 bodů Justina Grovese, který proměnil i jednu ze dvou brněnských trojek. Nejlepším střelcem Děčína byl s 12 body Dashawn Davis. Jaden Edwards předvedl double double za 10 bodů a 10 doskoků.
„Bylo to velmi intenzivní zápas, který rozhodly maličkosti. Druhý poločas byl vyrovnaný od začátku až do konce. V tom prvním jsme tahali trošičku za kratší konec, protože jsme nebyli schopni pokrýt naše vymezené území. To byl důvod, proč Brno bylo neustále vepředu,“ uvedl trenér vítězů Tomáš Grepl.
„Po přestávce jsme se snažili hřiště zmenšit, abychom nedostávali jednoduché koše. To se nám povedlo jen částečné, ale pomohli jsme si fantastickým doskakováním v útoku, čímž jsme získali zápas na naši stranu. Útočný doskok nás držel celou dobu. Je to velmi cenná výhra,“ prohlásil.
Děčínští hráči přeskákali v útoku soupeře v poměru 25:8 a celkově na doskoky vyhráli 49:35.
„Celý zápas jsme se soupeře drželi, buď jsme byli lehce nad ním nebo lehce pod ním. Bohužel ve třetí čtvrtce jsme začali zbytečně zmatkovat a opustili jsme tu trpělivou hru, která nám nesla ovoce. Zbytečně jsme se pustili s Děčínem do rychlého basketbalu, to není náš styl,“ uvedl brněnský kouč Martin Vaněk.
„Rozhodl útočný doskok, protože soupeř měl 25 útočných doskoků a dal z nich 32 bodů. Další věcí je našich 13 neproměněných trestných hodů. Je trochu zázrak, že jsme s těmito čísly dotáhli zápas do koncovky,“ dodal.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
5. kolo
BK Armex Energy Děčín - Pumpa Basket Brno 77:73 (20:21, 35:40, 60:58)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|15
|15
|0
|1481:1139
|100
|2.
|Pumpa Basket Brno
|13
|10
|3
|1176:1062
|76,9
|3.
|BK KVIS Pardubice
|14
|10
|4
|1307:1119
|71,4
|4.
|BK Armex Energy Děčín
|15
|10
|5
|1198:1217
|66,7
|5.
|BK Opava
|14
|9
|5
|1275:1153
|64,3
|6.
|Sršni Photomate Písek
|15
|9
|6
|1339:1328
|60,0
|7.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|15
|6
|9
|1254:1258
|40
|8.
|BK Olomoucko
|15
|5
|10
|1107:1208
|33,3
|9.
|NH Ostrava
|15
|4
|11
|1283:1347
|26,7
|10.
|USK Praha
|14
|3
|11
|1090:1259
|21,4
|11.
|BK Gapa Hradec Králové
|14
|3
|11
|1013:1235
|21,4
|12.
|SK Slavia Praha
|15
|3
|12
|1205:1403
|20