Děčínská bilance: nejprve unikátní demolice mistra, teď strach o Waltona

„Před sezonou jsme chtěli mít v této fázi sezony o jednu dvě výhry víc, ale vzhledem k nepovedenému začátku je to docela dobrá bilance. Mohlo to být i mnohem horší. Asi jsme tam, kde si zasloužíme být, směrem k postupu do skupiny A1 to není rozehrané úplně špatně,“ těší děčínského generálního manažera Lukáše Housera.

Šokující demolice Nymburka ční nad všemi ostatními výsledky. „Hráli jsme fakt dobře, v útoku se nám to hodně povedlo. Musí se toho sejít víc, hlavně vydržet hrát celých 40 minut. Nymburk ztrácel výrazně třeba i v Pardubicích, nakonec to otočil. S nimi nikdy nevíte, ale my to ustáli,“ blaží dlouholetého šéfa Válečníků.

I proto, že nachytat letos Nymburk bude spíš výjimka. „Strašně bych si přál, aby je porazil ještě někdo další, ideálně znovu my, ale tým mají fakt složený dobře, bude to těžké,“ uvědomuje si.

Armex však má přece jen něco, co jiné týmy ne. Nymburk porazil ve své aréně popáté za sebou, to už se těžko dá mluvit o výjimce. „Asi bych neříkal, že jsme na něj nějací specialisté, možná nám jejich hra sedí, nevím, každopádně je to fajn. A fanoušci si to vždy užijí. Budeme se to snažit udržet, i když to bude těžké,“ slibuje Houser.

A. J. Walton z Děčína střílí na koš Brna přes Milana Tomáše Stráněla.

Starosti mu teď dělá zdravotní stav týmového lídra A. J. Waltona, jenž pro zranění nedohrál poslední zápas v Ostravě. „Čekáme na výsledky vyšetření. Další zápas bude chybět určitě, teoreticky to může být i dlouhodobější,“ připouští. Kdyby došlo na černý scénář, klub by reagoval. „Pravděpodobně doplněním kádru. Byl by to velký zásah do týmu, ale to bohužel ke sportu patří, museli bychom se s tím nějak poprat.“

Na cílech Děčína by se nic neměnilo. „Určitě chceme postoupit do skupiny A1, což zaručuje nějakých 10–11 výher. A každá navíc se počítá, protože to pomůže k lepší pozici do play off. Samozřejmě bychom rádi začínali doma,“ přeje si bývalý ligový křídelník.

Když vydrží forma Jordanu Ogundiranovi, bude Děčín ke splnění základní mety o krok blíž. Sedmadvacetiletý rozehrávač s americkým i nigerijským pasem se rozparádil, v Ostravě dosáhl užitečnosti 47, čímž stanovil letošní ligový rekord. „Už loni předvedl, že to je dobrý hráč, a my od něj takové výkony čekáme. Samozřejmě ne vždy užitečnost 50, ale bereme ho jako jednoho z týmových lídrů.“

Trochu víc naopak Houser chce od letní posily Adama Pecháčka. „Sám ví, že jeho výkonnost může být výš. Chci, aby nám pomohl víc, protože od něj jako od prvního pivota potřebujeme konzistentní výkony. Snad naváže na to, co teď předvedl v Ostravě,“ věří Houser.