Lídr děčínských basketbalistů: Jako obhájci máme na zádech terč

„Jsme rádi, že máme Ústí, je to další zápas, který bude mít grády. Jako obhájci pohárové trofeje máme na zádech terč, ale rozhodně se popereme o to, abychom se na finálový turnaj probojovali znovu,“ slibuje děčínský křídelník Matěj Svoboda.

Poslední duel základní části NBL Armexu nevyšel, mistrovské Opavě doma podlehl 78:81. Byl to právě Svoboda, kdo mohl v závěrečných vteřinách poslat bitvu do prodloužení, ale jeho trojkový pokus v koši neskončil. „Je to škoda, Opava byla k poražení, měli jsme na to. Mrzí mě, že jsme dostali tolik technických, říkali jsme si, že budeme držet chladné hlavy, což se úplně nepovedlo,“ štvalo děčínského lídra.

Na rozhodčí, kteří nasadili přísnější metr, si nestěžoval. Ani se nevymlouval, že na lavičce chyběl nemocný kouč Tomáš Grepl, jehož zastoupil Robert Landa.

„Vážíme si toho, jak s námi bojoval. Chtěli jsme vyhrát i pro něj. Tomáš nám chyběl určitě, jsme zvyklí na jeho vedení zápasu, na ten tlak, energii, co nám dodává, je takovým šestým hráčem. Ale zdraví je na prvním místě, snad se dá rychle do kupy a příště už bude s námi,“ přeje si opora.

Grepl by měl být na střídačce už v sobotu na startu ligové nadstavby s Pardubicemi. Děčín do ní jde ze čtvrtého místa. „To bereme všemi deseti, nezačali jsme dobře, pak přišla dobrá série, ale je tam hodně proher, co nemusely být. Klidně jsme mohli být ještě výš, je na čem stavět. Po nadstavbě snad bude naše bilance ještě lepší,“ věří 27letý reprezentant.

Místo v elitní čtyřce by Děčín rád udržel. „Ale tlačit se tam budou všechny týmy. My chceme mít takovou pozici, abychom play off začínali doma.“ Armex v lize obhajuje stříbro, i letos cílí vysoko. „Všichni si brousí zuby na titul, je to otevřené, budou to velké boje v play off už od čtvrtfinále. Další sezona, kdy dopředu nevíte, jak to dopadne,“ těší se zápasy o všechno Svoboda.