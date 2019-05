Z pekelné série do ráje. Jak se Válečníci probili do semifinále

Landa: Opavě došel kyslík Extáze v basketbalovém Děčíně. Zase po dvou letech se Válečníci probili do semifinále ligy! „Teď to vypadá, jako kdybychom už postoupili do finále, ale oslavíme to a hned budeme myslet na Svitavy,“ zavelel děčínský pivot Robert Landa po čtvrteční euforické čtvrtfinálové výhře nad Opavou 79:62. Co čtvrtfinále rozhodlo?

Domácí prostředí. Strašně nás žene, je nádhera hrát před plnou halou, která fandí, podpoří. Uhájili jsme naší pevnost. Byl to sedmý zápas, plno nervů, my ho zvládli. A nakonec docela v klidu.

Přišlo mi, že jsme živější, měli jsme víc energie, chutě. Ve druhé půli soupeři došel kyslík, možná se to projevilo na úspěšnosti střelby, na které to měli postavené. Už se tolik netrefili, ale to je jen můj pocit. Napadlo vás, když jste v lize a poháru prohráli 11 zápasů v řadě, že sezona skončí v euforii?

Zůstávali jsme klidní, pořád jsme si věřili. V té sérii jsme měli doma jen Nymburk a Svitavy, nejlepší dva týmy. Jsem rád, že jsme teď potvrdili třetí místo po základní části. Být dlouhodobě úspěšný je jedna věc, ale prokázat to pak v soubojích o medaile je cennější.