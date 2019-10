Stříbrný bič. Zase chceme medaili, zní z Děčína

„Bylo to vzhledem k rozpočtu postavené: buď Kuba, nebo Carlson. Jsem rád, že Klint zůstal, ale Krakovič mi bude chybět,“ lituje děčínský kouč Tomáš Grepl. „On je obrovský bojovník. I když na pivota nemá příliš kilogramů, tak houževnatostí a dravostí dokáže plno kil nahradit. Hraje týmově a nehledí na vlastní body, což je dnes vzácnost.“

Novým kapitánem je Šimon Ježek. „Nechopil se toho násilím, ale prostě to tak přišlo. Bylo cítit na tréninku, že on je ten, kdo si bere slovo,“ osvětlil generální manažer Lukáš Houser. „Je chlap na správném místě.“

Zůstali oba Američané, tedy kromě Carlsona i Lamb Autrey. „Z řady naskautovaných hráčů jsme výběr zúžili už jen na tři prověřené ze všech stran, ale nakonec je lepší, že jsme udrželi stávající cizince,“ pochvaluje si Grepl. „U Lamba to bylo složité, měl hodně nabídek. Ale já jsem rád, že vzal trošičku menší peníze, než mohl, ale jde do osvědčeného prostředí, liga ho respektuje.“

„Když odejde jen jeden hráč, byť kapitán, je to dobrá vizitka klubu.“ Generální manažer Lukáš Houser

Původně se cesty tahouna Autreyho a Děčína rozešly. „Jako klíčový hráč chtěl podmínky, možná i oprávněně, které pro nás nebyly akceptovatelné. Ale rozhoduje trh. On žádnou takovou nabídku evidentně nedostal, tak jsme se domluvili na tom, co jsme mohli nabídnout my,“ podotkl šéf vicemistra Houser. „Ozval se nám on, jestli pořád máme volné místo. Moc času už nezbývalo, abychom ho zaplnili. Lamb je hvězda ligy, náš jasný lídr, atraktivní hráč, lidi ho tady mají rádi.“

Kádr doplnili tři mladíci Lukáš Bobek, Martin Mach a Lukáš Rozsypal. „Díky tomu už mám ne dvanáct, ale čtrnáct lidí. Což je dobré, když přijde marodka. Zatím se mi nestalo, že bych na tréninku neměl deset hráčů,“ zamlouvá se Greplovi.

Houser tvrdí: „V lize není moc týmů, kterým by odešel jen jeden hráč. Tohle je dobrá vizitka a dobrá, koncepční práce klubu. Dokážeme hráčům nabídnout podmínky a prostředí, ve kterém rádi hrají. Kuba Krakovič bude myslím působit ve 2. rakouské lize.“

Rozpočet Armexu? „Podobný jako loni. Na áčko asi 11 milionů korun, na mládež sedm. Doháníme ještě ztrátu z loňských let, ale nic strašného, co by nás ohrožovalo. Měli bychom se s tím srovnat,“ nepanikaří Houser. Výši ztráty nezveřejnil.

Trenér Grepl převzal tým těsně před play off po odvolané ikoně Pavlu Budínském a hned dotáhl Válečníky do finále. Zásadní herní změny přes léto nedělal. „Gros zůstává stejné, maximální agresivita a bojovnost na obou půlkách hřiště, k tomu přidat basketbalovou kvalitu,“ plánuje. „Všichni by chtěli být v první šestce, my taky. Chci hrát play off, vrátit tu atmosféru, která v hale byla, protože s našimi hráči je radost pracovat. Jakmile mi borci nechají na hřišti sto procent celých 40 minut, budu spokojený.“

Děčín, který dnes doma od 18 hodin startuje se Svitavami, obhajuje stříbro. Na tlak už je zvyklý. „Jsme na něj připravení. I na to, že to nemusí být tak jednoduché a že výsledky nemusí přijít,“ chápe Houser. „Ale tým je složený tak, že bude každou chvíli bojovat. Finále je vysoká meta, nebudeme si říkat, že to je automatické. Není. O medaile se chce prát spousta týmů. A my jsme jeden z nich.“