Návrat osvědčeného. Zraněného lídra Waltona zkusí v Děčíně nahradit Feštr

Na konání mistrovství světa silničních motocyklů v Brně by vláda mohla v příštích letech vložit 300 milionů korun. Navrhuje to Národní sportovní agentura, která dotace na sportovní akce rozděluje....

Éra Hejkové končí. Basketbalistky USK po sezoně přijdou o trenérskou ikonu

Natália Hejková skončí po sezoně na pozici hlavní trenérky basketbalistek ZVVZ USK Praha. Sedmdesátiletá členka Síně slávy FIBA to řekla ČTK před středeční odvetou play off o postup do Final Six...