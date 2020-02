Alpský úspěch basketbalistů Děčína. Už jsou v semifinále

„Historický úspěch!“ považuje si postupu Jakub Důra, sportovní manažer děčínských Válečníků, kteří v česko-rakouském semifinále narazí na Gmunden. Druhou dvojici tvoří ústecký přemožitel z Vídně s Pardubicemi.

Děčín v pondělním, úvodním čtvrtfinále Opavu doma srazil 85:67, ve čtvrteční venkovní odvetě mu porážka 83:87 postupové plány nezhatila. Zápasy v Alpe Adria Cupu si v Opavě proložil ligovou bitvou, tu ztratil 77:91.

Válečníci hledají termíny pro semifinálová střetnutí. „Čeká nás reprezentační přestávka, možná to půjde v ní, pak to bude našlapané, ale nevadí. Alpský pohár je zajímavý a čekají nás minimálně další dva kvalitní zápasy,“ pochvaluje si Důra, který si Gmunden přál už do skupiny: „Jde o sdíleného lídra rakouské ligy, o funkční a sympatickou organizaci. Sídlí v krásném městě, klub je stabilní, ve špičce se pohybuje dlouhé roky, má dobrou pověst. Gmunden otočil čtvrtfinále se Škrljevem, po prvním zápase ztrácel 14 bodů. Mají vyvážené a kvalitní mužstvo.“

Další zápas čeká Děčín v úterý, doma od 17.30 vyzve giganta Nymburk. Ústecká Sluneta na ligového lídra a multišampiona narazí v sobotu, v 17 hodin nastoupí na jeho palubovce.