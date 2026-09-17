Nováček po poločase povolil. Basketbalisté Plzně nestačili na Děčín

Severočechy střelecky táhla americká posila Erik Timko s 23 body, belgický reprezentant Zaccharie Mortant přidal 20 bodů.
V domácím týmu byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Juraj Páleník s 20 body, Michal Svojanovský pomohl jedenácti asistencemi.
Plzni otevřelo cestu do ligy spojení mistrovského Nymburka s pražskou Slavií. Volné místo mezi elitou Lokomotiva obsadila díky divoké kartě od vedení NBL a navázala na působení v nejvyšší soutěži z let 2010 až 2012.
Jako jediný pamětník tehdejší éry v týmu zůstal čtyřiatřicetiletý rozehrávač Václav Honomichl.
Basketbalová Maxa liga mužů - 1. kolo:
Plzeň - Děčín 79:109 (13:20, 43:48, 62:79)
Nejvíce bodů: Páleník 20, Váňa 16, Brown 12 - Timko 23, Mortant 20, Štěrba 14