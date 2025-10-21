Debakl od Bilbaa. Brněnští basketbalisté v Europe Cupu krutě narazili

Svěřenci trenéra Martina Vaňka po dvou výhrách v kvalifikaci evropské klubové soutěže a třech vítězstvích v domácí lize nenavázali na úvodní triumf v Kutaisi a tentokrát tvrdě narazili. Španělský celek po úvodní domácí porážce s Peristeri nedal Basketu žádnou šanci.
Domácí hráči sice dali prvních pět bodů zápasu, ale úvodní čtvrtinu nakonec vyhráli hosté rozdílem devíti bodů a v dalších třech dějstvích byl při jasné převaze rozdíl už vždy dvojciferný.
Brňané ve Starez Aréně dopláceli na chyby, dopustili se 20 ztrát proti sedmi soupeřovým a stříleli se sotva třicetiprocentní úspěšností. Šampioni Eurocupu z minulé sezony trefili 12 trojek, měli převahu v doskakování (46:35), košem skončilo téměř 57 procent jejich střeleckých pokusů. A to si hosté ještě dovolili nevyužít deset trestných hodů.
Na 17 bodů se dostali slovinský křídelník Martin Krampelj a islandský pivot Tryggvi Hlinason. Nejlepším domácím střelcem byl s 10 body americký křídelní hráč Jacob Groves.