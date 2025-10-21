Debakl od Bilbaa. Brněnští basketbalisté v Europe Cupu krutě narazili

  19:30
Byli outsidery, ale takovou nálož nečekali. Brněnští basketbalisté prohráli ve 2. kole FIBA Europe Cupu v domácí hale s obhájci prvenství z Bilbaa drtivě 51:105. Favorizovaný španělský celek připravil soupeři první soutěžní porážku v sezoně a ujal se vedení v neúplné tabulce skupiny E se shodnou bilancí 1-1 jako Brňané.
Petr Křivánek z Brna útočí v zápase o FIBA Europe Cup.

Petr Křivánek z Brna útočí v zápase o FIBA Europe Cup. | foto: FIBA

Petr Křivánek z Basketu Brno během duelu s Ostravou.
Jayhlon Young z ústecké Slunety zakončuje v zápase s Brnem.
Adam Kejval z Brna bojuje v souboji s Sha’markusem Kennedym z ústecké Slunety.
Jacob Groves z Brna střílí trestný hod.
6 fotografií

Svěřenci trenéra Martina Vaňka po dvou výhrách v kvalifikaci evropské klubové soutěže a třech vítězstvích v domácí lize nenavázali na úvodní triumf v Kutaisi a tentokrát tvrdě narazili. Španělský celek po úvodní domácí porážce s Peristeri nedal Basketu žádnou šanci.

Domácí hráči sice dali prvních pět bodů zápasu, ale úvodní čtvrtinu nakonec vyhráli hosté rozdílem devíti bodů a v dalších třech dějstvích byl při jasné převaze rozdíl už vždy dvojciferný.

Jacob Groves z Brna střílí trestný hod.

Brňané ve Starez Aréně dopláceli na chyby, dopustili se 20 ztrát proti sedmi soupeřovým a stříleli se sotva třicetiprocentní úspěšností. Šampioni Eurocupu z minulé sezony trefili 12 trojek, měli převahu v doskakování (46:35), košem skončilo téměř 57 procent jejich střeleckých pokusů. A to si hosté ještě dovolili nevyužít deset trestných hodů.

Na 17 bodů se dostali slovinský křídelník Martin Krampelj a islandský pivot Tryggvi Hlinason. Nejlepším domácím střelcem byl s 10 body americký křídelní hráč Jacob Groves.

