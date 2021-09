Devátá posila. Lakers ještě posílí zkušený pivot DeAndre Jordan

Do Los Angeles Lakers má namířeno pivot DeAndre Jordan, který bude devátou letní posilou loňských šampionů NBA. Třiatřicetiletý basketbalista by měl s kalifornským klubem podepsat podle serveru The Athletic roční smlouvu na 2,6 milionu dolarů.