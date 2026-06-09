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Pro mě to je docela pohádka. Zach má za sebou premiéru, Opavu dovedl k bronzu

Jiří Seidl
  14:13
Po dvou sezonách, v nichž neprošli přes čtvrtfinále, se letos basketbalisté Opavy vrátili mezi českou špičku. V národní lize skončili třetí, když porazili Brno 2:1 na zápasy. K tomu získali bronz i v Českém poháru. Pro opavského trenéra Davida Zacha to byla první sezona v roli hlavního trenéra mužů, kam se posunul z pozice asistenta po loňském odchodu Petra Czudka.
Opavský trenér David Zach během utkání o bronz.

Opavský trenér David Zach během utkání o bronz. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Opavský trenér David Zach a jeho svěřenci František Váňa a Jakub Šiřina...
Trenér Opavy David Zach.
Opavští basketbalisté Šimon Puršl (20) a Wesley Person Jr. (1) a jejích trenér...
Trenér Opavy David Zach ve druhém čtvrtfinále.
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„Pro mě to je docela pohádka,“ řekl Zach. „Vím, že musím zůstat nohama na zemi. Byla to pro mě nová zkušenost, a navíc v Opavě, kde jsou obrovské ambice. K tomu jsem tým přebíral po Petru Czudkovi, který je zdejší legenda. Byl to obrovský tlak nejenom na mě, ale na celý klub. Takže je to pro nás zadostiučinění, že jsme tuto sezonu takhle zvládli. Laťka je ale nastavená vysoko, abychom nejméně nynější výsledky zopakovali i příště.“

V souboji o bronz jste porazili Brno, s nímž jste před tím pětkrát prohráli. Co jste změnili?
Brno je velice silný tým, což dokazoval celou sezonu nejen v lize, ale i evropských pohárech. Nezměnili jsme nic moc. Spíše se naše mužstvo vyvíjelo, zlepšovalo, šlo i o načasování formy na závěr ligy, což souviselo i se zdravotním stavem hráčů, protože v základní části soutěže jsme proti Brnu nikdy nebyli kompletní. A ani naše forma v těch předešlých zápasech s nimi většinou nebyla dobrá.

Drama o třetí místo. Opava dotáhla manko a po výhře v prodloužení veze z Brna bronz

Jak cenné pro vás je třetí místo po dvou sezonách, kdy jste skončili ve čtvrtfinále?
Extrémně. Opava je velmi ambiciózní klub, každý rok chceme patřit ke špičce ligy. Po těch dvou letech byl náš cíl bojovat o medaile a to se povedlo. Bronz jsme získali i v Českém poháru, ale ten ligový má přece jen o něco větší hodnotu. Zároveň jsme postoupili do play off Evropské severní basketbalové ligy (ENBL), což se nám povedlo poprvé, co ji hrajeme.

Budete teď pod velkým tlakem?
Jako trenér v takovém klubu, s takovou tradicí a s takovými ambicemi musíte s tlakem počítat. A musíte se s ním umět vyrovnat. Jsem rád, že jsem v Opavě.

Po výhře v Brně jste říkal, že cesta, kterou jste se vydali, je správná. Jaká je?
Trošku jsem chtěl obměnit herní styl, přinést nové impulzy. Kádr se změnil jen částečně, takže to chtělo nějaký čas, než si tým nové věci osvojí, než jim začne plně důvěřovat. Adaptaci nám navíc ztížila zranění. Výsledky nepřicházely hned, nicméně jsme vytrvali a neustoupili od toho, co jsme chtěli, což se nám ke konci nadstavby a v play off s Ústím a Brnem vrátilo. To už jsme hráli, jak bych si představoval.

A to je?
Velice agresivní a rychlý basketbal na obou polovinách hřiště, zároveň v širší rotaci hráčů s důrazem na týmové pojetí. To jsou věci, které jsem se snažil do mužstva dostat. Chvílemi byly kolem nás pochybnosti, když nepřicházely výsledky, ale medaile dokazují, že se nám to podařilo.

V kádru jste měli tři Američany, byť Isaiah Gray přišel jako náhrada za zraněného Radovana Kouřila. Ukazuje se, že už ani Opava se neobejde bez zahraničních posil?
Takhle bych to neřekl. Naší prioritou je stavět co nejvíce na českých hráčích. Nicméně přivést nadstandardního českého hráče je velice složité. Pokud se nám to nepovede, holt musíme hledat v cizině. Naše filozofie ale zůstává stejná. Pokud to půjde, budeme chtít tým rozšířit o kvalitní české basketbalisty a doplnit ho o jednoho dva cizince. To je ideální scénář.

Opavský trenér David Zach a jeho svěřenci František Váňa a Jakub Šiřina oslavují ligový bronz.

Už víte, jak se kádr změní?
Odchází František Váňa, jemuž skončí smlouva a na nové jsme se nedomluvili. Intenzivně pracujeme na tom, abychom získali některé nové hráče na delší dobu. Dokud nejsou jejich příchody oficiální, nebudu je odkrývat.

A co cizinci?
Jednáme s Clevonem Brownem, aby zůstal, což nebude snadné vzhledem k tomu, že měl výbornou sezonu a pivoti jsou nedostatkové zboží. Zřejmě bude mít ambice zamířit výš. Nad dalšími dvěma Američany je otazník. Pracujeme, abychom se posunuli o trošku výš, abychom byli konkurenceschopní nejenom v české lize, ale i na mezinárodní úrovni.

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